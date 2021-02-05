Başkan Naci Ağbal'dan faiz indirimi hakkında kritik açıklama!

Reuters'e haber ajansında demeçler veren Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, faizlerle ilgili de önemli bilgiler verdi. Yapılması öngörülen faiz indirimine ilişkin kritik bir değerlendirme yapan Ağbal, uzun bir dönem bu konunun gündemlerinde yer almayacağını söyledi.

Geçmiş döngülerde faiz oranlarının çok erken indirme kararında ekonomik maliyetler yaşandığını ifade eden Başkan Ağbal, ayrıca Merkez Bankaları ile birlikte döviz alanında yapılan swap anlaşmalarıyla ilgili bir planlamaları olmadığını kaydetti. Merkez Bankası olarak döviz rezervlerine ilişkin sunulan ihaleler hakkında da yavaş yavaş bir artırım yapılacağını ifade etti.

Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında yapılan veri değerlendirmelerinde rakamların yukarı yönlü bir riske işaret ettiğini söyleyen Başkan Ağbal, enflasyon tahminlerinde bir hareketlilik yaşanmadan önce ekonomi politikasını sıkılaştırma çalışmaları yapacaklarını kaydetti. Ağbal ayrıca, TCMB'nin tek amacının para politikası kararları ile piyasanın önünde olmak olduğu vurguladı.