Başkan Naci Ağbal'dan faiz indirimi hakkında kritik açıklama!

Reuters'e haber ajansında demeçler veren Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, faizlerle ilgili de önemli bilgiler verdi. Yapılması öngörülen faiz indirimine ilişkin kritik bir değerlendirme yapan Ağbal, uzun bir dönem bu konunun gündemlerinde yer almayacağını söyledi.
Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında yapılan veri değerlendirmelerinde rakamların yukarı yönlü bir riske işaret ettiğini söyleyen Başkan Ağbal, enflasyon tahminlerinde bir hareketlilik yaşanmadan önce ekonomi politikasını sıkılaştırma çalışmaları yapacaklarını kaydetti. Ağbal ayrıca, TCMB'nin tek amacının para politikası kararları ile piyasanın önünde olmak olduğu vurguladı.
Son Güncelleme: 05.02.2021 13:11