İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
TÜİK, Türkiye'nin 2020 yılı nüfusunu 83 milyon 614 bin 362 kişi olarak açıkladı
Son Dakika
TÜİK, Türkiye'nin 2020 yılı nüfusunu...

Başkan Naci Ağbal'dan faiz indirimi hakkında kritik açıklama!

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, yaptığı bir açıklamada faiz indirimleri hakkında kritik bir değerlendirmede bulundu. Ağbal, faiz indiriminin uzun süre gündemde yer almasının mümkün olmadığını söyledi.

05 Şubat 2021 Cuma 13:11
Başkan Naci Ağbal'dan faiz indirimi hakkında kritik açıklama!
Takip Et:

Reuters'e haber ajansında demeçler veren Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, faizlerle ilgili de önemli bilgiler verdi. Yapılması öngörülen faiz indirimine ilişkin kritik bir değerlendirme yapan Ağbal, uzun bir dönem bu konunun gündemlerinde yer almayacağını söyledi. 

Geçmiş döngülerde faiz oranlarının çok erken indirme kararında ekonomik maliyetler yaşandığını ifade eden Başkan Ağbal, ayrıca Merkez Bankaları ile birlikte döviz alanında yapılan swap anlaşmalarıyla ilgili bir planlamaları olmadığını kaydetti. Merkez Bankası olarak döviz rezervlerine ilişkin sunulan ihaleler hakkında da yavaş yavaş bir artırım yapılacağını ifade etti.

Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında yapılan veri değerlendirmelerinde rakamların yukarı yönlü bir riske işaret ettiğini söyleyen Başkan Ağbal, enflasyon tahminlerinde bir hareketlilik yaşanmadan önce ekonomi politikasını sıkılaştırma çalışmaları yapacaklarını kaydetti. Ağbal ayrıca, TCMB'nin tek amacının para politikası kararları ile piyasanın önünde olmak olduğu vurguladı.



Son Güncelleme: 05.02.2021 13:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıNaci AğbalFaiz IndirimiFaiz AçıklamasıFaiz Kararı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 Şubat altın fiyatları
5 Şubat altın fiyatları
Dolar bugün ne kadar? Doların son durumu
Dolar bugün ne kadar? Doların son durumu
ABD şokta.1981'den beri ilk
ABD şokta.1981'den beri ilk
Nakdi ücret destek ödemeleri 9 Şubat'ta hesaplara yatırılacak!
Nakdi ücret destek ödemeleri 9 Şubat'ta hesaplara yatırılacak!
Merkez Bankası piyasaya 54 milyar TL sürdü!
Merkez Bankası piyasaya 54 milyar TL sürdü!
Vakıfbank'a Katar'dan ülkesinde faaliyet izni
Vakıfbank'a Katar'dan ülkesinde faaliyet izni

Popüler Haberler

Payitaht Abdülhamid yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 5 Şubat Payitaht Abdülhamid yayın saati
Akıncı yeni bölüm ne zaman, hangi kanalda, hangi gün saat kaçta?
Ramo yeni bölüm ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta?
Trendyol'da mağaza nasıl açılır? Trendyol mağaza komisyon oranları
Asgari geçim indirimi neye göre hesaplanır? 2021 Agi hangi durumlarda verilmez?
Portolu Nanu'ya ne oldu, öldü mü? Porto Belenenses maçında sakatlanan Nanu sağlık durumu nasıl?
Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Malta güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021
Galatasaray Espor 2021 League of Legends oyuncuları kimler? Galatasaray Espor League of Legends güncel oyuncu kadrosu
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 5 Şubat 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Korona virüs ile grip arasındaki farklar nelerdir?
Hayat Tamircisi programı ne zaman başlıyor?
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Aysu İle Kaynanası Fatma Kimdir?
Patron dizi projesi neden iptal oldu? Dizinin iptal sebebi ne? Dizi yayınlanmayacak mı?
Kısa çalışma ödeneği ne zaman hesaplara yatacak? Kısa çalışma ödeneğine nasıl ve nerden başvurulur?
Tiktok’ta en çok dinlenen müzik ve şarkılar listesi
Kenya'da asgari ücret ne kadardır? Kenya yaşam şartları ve market fiyatları 2021
İŞKUR kaydı için gerekli belgeler nelerdir, kayıt nasıl yapılır?
1907 Fenerbahçe Espor 2021 League of Legends oyuncuları kimler? 1907 Fenerbahçe Espor League of Legends güncel oyuncu kadrosu
Makedonya güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021
Kredi notu nedir? Edevlet ile kredi notu nasıl hesaplanır, ücretsiz nasıl öğrenilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.