İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Basit usulde vergi mükellefi nedir, ne demek? Basit usulde vergi mükellefleri kimlerdir?

Vergi, devletin halktan aldığı ve yol, su, elektrik gibi ihtiyaçların sağlanması için kullanılan paradır. Vergi bütün vatandaşlar için zorunlu bir ödev olarak sayılmaktadır. Ancak, kimi vatandaşlar vergiden mükellef tutuluyorlar. Peki, basit usulde vergi mükellefi nedir, ne demek? Basit usulde vergi mükellefleri kimlerdir?

12 Mart 2021 Cuma 20:00
Basit usulde vergi mükellefi nedir, ne demek? Basit usulde vergi mükellefleri kimlerdir?
Takip Et:

Vergi mükellefi, halkın gerçek ve tüzel kişilerin devlete ödemek ile yükümlü oldukları meblağlara denilir. Vergiden sorumlu olan kişiler, vergi kanunlarına göre gününü geçirmeden ve eksik olmadan ödemesini yapmalı.

Vergi mükellefi ne demek?

Vergi kanunları doğrultusunda kabul edilen kanunların haricinde kişilerin devlet ile yetkili olan kişilere ödemek ile yükümlü olduğu hizmet parasına vergi deniliyor. Vergi mükellefi olan kişiler ise kendi içinde 2’ye ayrılıyor. Özellikle vergi işlemlerinde en önemli olan, konu ile ilgili yükümlülüklerin bilinmesidir. 2 ayrı yükümlülük bulunmaktadır Bu yükümlülükler, kanuni yükümlülükler ile gerçek yükümlülükler olmak üzere 2’ye ayrılıyor.

Yükümlülükler arasında ki bu ayrımların yapılmasında hukuki bir dayanak bulunmuyor. Çoğunlukla istatistiksel olan bu yükümlülükler genel olarak uygulama yapıldığında meydana geliyor. Kanuni yükümlü, genel olarak yasalarda belirlenmiş olan yükümlü olarak biliniyor. Bireyler bu yükümlülüğü her zaman taşımamaktalar.

Fiili gerçek yükümlü de vergi borcunu reel olarak taşıyan bireyleri ifade etmektedir. Bu bireyler piyasa endeksli çalışan bireylerdir. Çoğunlukla piyasanın getirmiş olduğu borçlar ile vergileri gerçek olarak taşıyan bireyler oluyorlar.

Basit ile gerçek usul mükellef arasındaki farklar neler?

Basit ile gerçek usul mükellef durumlarında, genel olarak kişilerin vergi sistemleri diğer kişilerinkinden farklılık gösterir. Ticaret ve sanat ile meşgul olan ve bu meşguliyetlerinden maddi gelir sağlayan bireylerden alınıyor. Bu 2 farklı mükellef hallerinin arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar şu şekilde belirlenebilir:

Gerçek usule tabi olan vatandaşlar genel olarak stopaj, KDV ve gelir vergisini öderler. Basit usule tabi olan vatandaşlar da genel olarak ticaret vergisi öderler. Ancak, her iki usul içinde geçerli olan bir durum vardır; her 2 usul çeşidinin de sabit bir fiyatın üstünden vergilendirme sistemi bulundurmaması gerekiyor.

Bu doğrultuda da daha fazla ödenecek olan miktar kazanılan paraya göre belirleniyor. Bu gibi imkanları ve bir takım avantajları olduğu için tabi olma şartları bulunmuyor. Özellikle basit usule tabi olan bireylerin vergi dairesince kimi avantajlara sahip olduğu da biliniyor. Bu 2 ayrı vergi çeşidinden basit usule daha çok rağbet ediliyor.

Basit usule tabi olmanın avantajları neler?

İlk olarak yasal olarak muhasebe tutma defteri gibi bir zorunluluk bulunmuyor. Devamında da 3 aylık dönemler için geçici vergilendirme yapılmıyor. Özellikle ticari kazançlar üstünden yıllık 11 liranın üstünde indirim alınıyor. Engellilik gibi pek çok indirim imkanından da yararlanılabiliyor.

Alınan vergilerin belgelerinin tutularak muhafaza edildikleri yerler de kayıtlı olunan bürolar oluyor. Ancak istekler doğrultusunda bu durum üzerinde bazı farklılıkların yapılması durumları da söz konusu olabiliyor. Mesele, mali müşavirin aracılığı ile kendi gelir gider belgelerini tutmak konusunda özgürlük sağlanıyor.



Son Güncelleme: 12.03.2021 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BasitUsuldeVergiMükellefiNedirKimlerdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşil erik ne kadar? Yeşil erik fiyatı dudak uçuklatıyor!
Yeşil erik ne kadar? Yeşil erik fiyatı dudak uçuklatıyor!
2021 Ecrimisil hesaplama tablosu ve Arsa, tarım arazisi fiyatları
2021 Ecrimisil hesaplama tablosu ve Arsa, tarım arazisi fiyatları
Petrol varil fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2021 Çarşamba Brent petrolün varil fiyatı
Petrol varil fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2021 Çarşamba Brent petrolün varil fiyatı
Bugün gram altın ne kadar? 10 Mart altın fiyatları ve çeyrek altın kaç TL?
Bugün gram altın ne kadar? 10 Mart altın fiyatları ve çeyrek altın kaç TL?
Fındık kaç lira? 10 Mart 2021 Çarşamba fındık fiyatları
Fındık kaç lira? 10 Mart 2021 Çarşamba fındık fiyatları
Chiliz (CHZ) coin nedir? Spor ve eğlence tabanlı coin CHZ fiyatlarında rekor artış
Chiliz (CHZ) coin nedir? Spor ve eğlence tabanlı coin CHZ fiyatlarında rekor artış

Popüler Haberler

Seni Çok Bekledim Kadir karakterini kim canlandırıyor? Özcan Deniz kimdir?
Arka Sokaklar yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Kırmızı Oda Alya neden ayrıldı? Melisa Sözen Kırmızı Oda’ya neden veda etti?
Akrep Berna kimdir? Başak Daşman gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Payitaht Abdülhamid dizisindeki Saliha Sultan karakteri Kimdir? Vildan Atasever dizideki rolü ve hayatı
Kırmızı Oda dizisinin çekim yerleri neresi? Kırmızı Oda çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor
Kırmızı Oda dizisi Sekreter kimdir? Gülçin Kültür Şahin yaşı ve oynadığı diziler
Akrep dizisinde Hizmetçi karakterini Demet Gül canlandırıyor
Akrep dizisi Avukat Ayşem kimdir? Beril Pozam kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Seni Çok Bekledim dizisi Mihre kimdir? Lila Gürmen hakkında bilgiler
Genel Sağlık Sigortası şartları neler? GSS prim borcu sorgulama
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? 8 Mart günlük aşı ve doz sayıları
Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar? 2021 Vakıfbank emekli promosyon şartları
TV'de bugün hangi diziler ve programlar var? 10 Mart 2021 Çarşamba TV günün dizileri
8 Mart Dünya Kadınlar Günü İletişim Başkanlığı klibi ve şarkısı
Başakşehir Beşiktaş Justin TV Beın Sports 1 Jestyayın izle Başakşehir BJK Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Masum 356. Bölüm bölüm fragmanı ve 13 Mart 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Seni Çok Bekledim Ayliz Kimdir? İrem Helvacıoğlu hakkında bilgiler
Son Yaz dizisi Naz karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Yasemin Yazıcı kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Emanet 136. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 13 Mart Cumartesi Kanal 7
Seni Çok Bekledim dizisi Osman Efe kimdir? Şehsuvar Aktaş'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.