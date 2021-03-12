Basit usulde vergi mükellefi nedir, ne demek? Basit usulde vergi mükellefleri kimlerdir?

Vergi mükellefi, halkın gerçek ve tüzel kişilerin devlete ödemek ile yükümlü oldukları meblağlara denilir. Vergiden sorumlu olan kişiler, vergi kanunlarına göre gününü geçirmeden ve eksik olmadan ödemesini yapmalı.

Vergi mükellefi ne demek?

Vergi kanunları doğrultusunda kabul edilen kanunların haricinde kişilerin devlet ile yetkili olan kişilere ödemek ile yükümlü olduğu hizmet parasına vergi deniliyor. Vergi mükellefi olan kişiler ise kendi içinde 2’ye ayrılıyor. Özellikle vergi işlemlerinde en önemli olan, konu ile ilgili yükümlülüklerin bilinmesidir. 2 ayrı yükümlülük bulunmaktadır Bu yükümlülükler, kanuni yükümlülükler ile gerçek yükümlülükler olmak üzere 2’ye ayrılıyor.

Yükümlülükler arasında ki bu ayrımların yapılmasında hukuki bir dayanak bulunmuyor. Çoğunlukla istatistiksel olan bu yükümlülükler genel olarak uygulama yapıldığında meydana geliyor. Kanuni yükümlü, genel olarak yasalarda belirlenmiş olan yükümlü olarak biliniyor. Bireyler bu yükümlülüğü her zaman taşımamaktalar.

Fiili gerçek yükümlü de vergi borcunu reel olarak taşıyan bireyleri ifade etmektedir. Bu bireyler piyasa endeksli çalışan bireylerdir. Çoğunlukla piyasanın getirmiş olduğu borçlar ile vergileri gerçek olarak taşıyan bireyler oluyorlar.

Basit ile gerçek usul mükellef arasındaki farklar neler?

Basit ile gerçek usul mükellef durumlarında, genel olarak kişilerin vergi sistemleri diğer kişilerinkinden farklılık gösterir. Ticaret ve sanat ile meşgul olan ve bu meşguliyetlerinden maddi gelir sağlayan bireylerden alınıyor. Bu 2 farklı mükellef hallerinin arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar şu şekilde belirlenebilir:

Gerçek usule tabi olan vatandaşlar genel olarak stopaj, KDV ve gelir vergisini öderler. Basit usule tabi olan vatandaşlar da genel olarak ticaret vergisi öderler. Ancak, her iki usul içinde geçerli olan bir durum vardır; her 2 usul çeşidinin de sabit bir fiyatın üstünden vergilendirme sistemi bulundurmaması gerekiyor.

Bu doğrultuda da daha fazla ödenecek olan miktar kazanılan paraya göre belirleniyor. Bu gibi imkanları ve bir takım avantajları olduğu için tabi olma şartları bulunmuyor. Özellikle basit usule tabi olan bireylerin vergi dairesince kimi avantajlara sahip olduğu da biliniyor. Bu 2 ayrı vergi çeşidinden basit usule daha çok rağbet ediliyor.

Basit usule tabi olmanın avantajları neler?

İlk olarak yasal olarak muhasebe tutma defteri gibi bir zorunluluk bulunmuyor. Devamında da 3 aylık dönemler için geçici vergilendirme yapılmıyor. Özellikle ticari kazançlar üstünden yıllık 11 liranın üstünde indirim alınıyor. Engellilik gibi pek çok indirim imkanından da yararlanılabiliyor.

Alınan vergilerin belgelerinin tutularak muhafaza edildikleri yerler de kayıtlı olunan bürolar oluyor. Ancak istekler doğrultusunda bu durum üzerinde bazı farklılıkların yapılması durumları da söz konusu olabiliyor. Mesele, mali müşavirin aracılığı ile kendi gelir gider belgelerini tutmak konusunda özgürlük sağlanıyor.