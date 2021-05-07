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Bankaların Ramazan Bayram Kredisi kampanyaları 3 ay ertelemeli

Koronavirüs döneminde maddi sıkıntılar çeken vatandaşlara bankalardan kredi müjdeleri gelmeye devam ediyor. Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte bankalar bayram kredisi kampanyalarını duyurmaya başladı. Birçok bankanın Ramazan Bayram kredisi kampanyaları haberimizde yer alırken 3 ay ertelemeli kredi veren bankaların güncel listesi haberimizde

07 Mayıs 2021 Cuma 14:03
Bankaların Ramazan Bayram Kredisi kampanyaları 3 ay ertelemeli
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2021 yılı ile bankaların vatandaşlara uygun kredi imkanları sunmaya devam ediyor. Ramazan Bayramı’na çok az bir süre kala vatandaşlar bayram kredisi fırsatlarını değerlendirmek istiyor. Yapı Kredi, CEPTETEB, Türkiye İş Bankası, ING Bank, gibi Türkiye'nin önde gelen bankaları kredi imkânı sunarken 3 ay erteleme ile vatandaşları rahatlatıyor. Bireysel ihtiyaç kredileri, taşıt kredileri, ihtiyaç kredileri gibi farklı kredi veren bankalar arasında bayram kredisi de mevcut. İşte Bayram Kredisi veren bankaların listesi

Denizbank

Türkiye’de bulunan ve en kolay şekilde kredi imkânı sunan Denizbank, bayram kredisini duyurdu. Açıklamaya göre vatandaşlar ihtiyaçlarını rahat karşılamaları için aylık %1,59 faiz oranı ile kredi imkânı sunuyor. Şubelere giderek kolaylıkla kredi alabileceğinizi söyleyen Denizbank, müşterilerini bekliyor.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, Ramazan Bayramı’nın gelmesi ile birlikte müşterilerine kredi faiz oranını %1,51 gibi uygun bir orandan vermektedir. Bayram ihtiyaç kredisi kullanan vatandaşlar 36 ay vade ile Ziraat Bankası’ndan yararlanabilir. 36 ay vade 15 bin TL kredi veren banka her ay 570 TL kredi taksiti ödeme fırsatı sunmaktadır.

Garanti BBVA

Garanti BBVA bankası Bayram Kredisi sayesinde müşterilerine 1,89 kredi faiz oranı sunmaktadır. Müşteriler 36 ay vade 15 bin TL kredi imkânı sunan banka 614 TL her ay ödeme fırsatı sunmaktadır.  25 bin TL kredi tutarı olan bir vatandaş, 994 TL ile aylık taksit ödeyebilecek.

İş Bankası

İş Bankası, bayram kredisi veren bankalar arasında sayılırken 36 ay vade ihtiyaç kredisi vermektedir. Faiz oranını 1,65 kredi veren banka, 15 bin TL kredi imkânı 586 TL aylık kredi taksit ödeme imkânı sunuyor.

QNB Finansbank

QNB Finansbank bayram kredisi ihtiyaç oranı yüzde 1,44 olarak ilan etti. 3 ay erteleme imkânı sunan banka müşterilerine kolaylık sağlıyor. 15 bin TL ihtiyaç kredisi sunan banka 36 ay vade imkânı sunuyor. Finansbank ihtiyaç kredi kampanyası sunan banka müşterilerini şubeye bekliyor. İhtiyaç kredilerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar intenet üzerinden de online olarak başvuru yapabilir.

Bayram kredisi nedir?

Bayram kredisi, bankaların vermiş olduğu taşıt kredileri, ihtiyaç kredilerinden farklı olarak müşteri memnuniyeti düşüncesi ile verilmektedir. Kredi türlerinden ayrılarak bayram kredisi adı altında verilen krediler düşük faiz oranları ile insanların ihtiyaçlarını giderme konusunda bayram öncesi hazırlıklarını tamamlamalarında yardımcı olur. Dini bayramlarda kredi imkânı sunan bankalar bu zorlu geçen dönemlerde vatandaşları düşünerek bayram kredisi fırsatı sunmaktadır. Bayram kredisi az masraflı olmaktadır.  Bayram kredileri tüketicilerin lehine yapılan bir kredi imkanıdır. Bankadan bankaya değişen faiz oranları ile kişiler düşük faiz veren bankaları tercih etmektedir. Müşterilerin arz ve talepleri doğrultusunda verilen krediler sayesinde hem banka kazanırken hem de müşteri memnuniyeti kazanılır. Bu şekilde piyasa olumlu şekilde etkilenmektedir.




Son Güncelleme: 07.05.2021 14:03
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Bayram KredisiFaiz OranıIhtiyaç KredisiBanka
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