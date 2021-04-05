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Bankaların konut kredisi faizleri son 1 yılda ne oldu? Düşük faizli krediler geri gelecek mi?

Koronavirüs salgınının ilk zamanlarında yükselen kredi faizleri son 19 ayın en zirve seviyesini gördü. Bütün krediler arasında konut kredileri en yavaş artışı gösterirken bankaların konut kredilerinde son 1 yılda yaşanan faizler merak edildi. Peki konut kredisi faizleri son 1 yılda ne oldu? Düşük faizli krediler geri gelecek mi? detaylar haberimizde yer almaktadır.

05 Nisan 2021 Pazartesi 23:37
Bankaların konut kredisi faizleri son 1 yılda ne oldu? Düşük faizli krediler geri gelecek mi?
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Koronavirüs salgınının ilk zamanlarında yükselen kredi faizleri son 19 ayın en zirve seviyesini görmüştür. Yeni Şafak gazetesinden Hamide Hangül’ün haberine göre; ihtiyaç kredilerinde 2,9 kat artış ile yıllık %8,27’den %23,5’e taşınarak en yüksek artış yaşandı. Üretim, yatırım ve istihdama dönüşen ticari kredilerde faiz %8,16’dan yüzde 21’e ulaşmıştır. Merkez Bankası’nın son 200 baz puan artırımı bankaların kredi oranlarına da yansımıştır. 23 Ağustos 2019’da %21-24 bandıyla en yüksek seviyesine çıkmıştır. 2020 yılında küresel salgının açıklanmasıyla birlikte kamu bankaların önderliğinde yıllık ortalama %8,45-9’la dip yapan faizler, son bir yılda 2 kattan fazla artmıştır. Yükselişin en çok artış gösterdiği kredi ise ihtiyaç kredisinde yaşanmıştır. Merkez Bankası verilere göre, geçen yıl Nisan ayında yıllık ortalama %9,66’e düşen kredili mevduat hesabı (KMH) dahil ihtiyaç kredisi, bu yıl 26 Mart'ta 2,5 kat yükselişle %24,19’a ulaşmıştır. 

Ticari kredi faizleri hızla yükselmektedir

Kamu bankaları öncülüğünde tek haneli rakamlara inen ticari kredi faizleri de geçen yıl %9,41’e kadar gerilemişti. KMH hariçte bu oran %8,16'ya düşmüştür. Merkez Bankası’nın son artırımını bankaların kredi kalemlerine yansıtmasıyla ticari kredi faizleri de yıllık ortalama %21,06’ya yükselmiştir. Taşıtta %11,20’den %20,11’e ulaşmıştır. Tüm krediler arasında en yavaş artış ise konut kredilerinde yaşanmıştır. Söz konusu dönemde yıllık %9,1’e kadar düşen konut faizi %17,88’e ulaşmasına karşın, %20’yi aşan diğer kredilerin altında kalan tek kredi kalemi olarak gerçekleşmiştir. 

Ticari kredileri için de Benzer bir durum geçerli olmaktadır. Faizlerin dip yaptığı 2020 yılının Nisan ayında da yıllık faizler %9,41, aylık %0,78 olmuştur. Böylelikle 36 ay 100 bin TL kredi kullanıldığında vade sonunda 118 bin 255 TL ödeme yapılmaktadır. Yeni oranlarla, yani yıllık %21,06, aylık %1,75 faizle bankadan ticari kredi kullanıldığında vade sonunda 143 bin 516 TL ödenirken, aylık taksitler 3 bin 986 TL ile 4 bin TL'ye yaklaşmaktadır. Böylelikle aynı vade süresinde faize 43 bin 516 TL ödenmektedir.

Konut kredisi hariç tüm kredilerde hızlı bir artış yaşanmaktadır

26 Mart 2021

Konut kredisi: Yüzde 17,88

19 Mart 2021

Konut kredisi: Yüzde 17,64

5 Mart 2021

Konut kredisi: Yüzde 17,76

1 Ocak 2021

Konut kredisi: Yüzde 18,61

24 Nisan 2020

Konut kredisi: Yüzde 11,49



Son Güncelleme: 05.04.2021 23:37
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Anahtar Kelimeler:
Konut KredisiFaizKredi
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