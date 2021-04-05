Bankaların konut kredisi faizleri son 1 yılda ne oldu? Düşük faizli krediler geri gelecek mi?

Koronavirüs salgınının ilk zamanlarında yükselen kredi faizleri son 19 ayın en zirve seviyesini görmüştür. Yeni Şafak gazetesinden Hamide Hangül’ün haberine göre; ihtiyaç kredilerinde 2,9 kat artış ile yıllık %8,27’den %23,5’e taşınarak en yüksek artış yaşandı. Üretim, yatırım ve istihdama dönüşen ticari kredilerde faiz %8,16’dan yüzde 21’e ulaşmıştır. Merkez Bankası’nın son 200 baz puan artırımı bankaların kredi oranlarına da yansımıştır. 23 Ağustos 2019’da %21-24 bandıyla en yüksek seviyesine çıkmıştır. 2020 yılında küresel salgının açıklanmasıyla birlikte kamu bankaların önderliğinde yıllık ortalama %8,45-9’la dip yapan faizler, son bir yılda 2 kattan fazla artmıştır. Yükselişin en çok artış gösterdiği kredi ise ihtiyaç kredisinde yaşanmıştır. Merkez Bankası verilere göre, geçen yıl Nisan ayında yıllık ortalama %9,66’e düşen kredili mevduat hesabı (KMH) dahil ihtiyaç kredisi, bu yıl 26 Mart'ta 2,5 kat yükselişle %24,19’a ulaşmıştır.

Ticari kredi faizleri hızla yükselmektedir

Kamu bankaları öncülüğünde tek haneli rakamlara inen ticari kredi faizleri de geçen yıl %9,41’e kadar gerilemişti. KMH hariçte bu oran %8,16'ya düşmüştür. Merkez Bankası’nın son artırımını bankaların kredi kalemlerine yansıtmasıyla ticari kredi faizleri de yıllık ortalama %21,06’ya yükselmiştir. Taşıtta %11,20’den %20,11’e ulaşmıştır. Tüm krediler arasında en yavaş artış ise konut kredilerinde yaşanmıştır. Söz konusu dönemde yıllık %9,1’e kadar düşen konut faizi %17,88’e ulaşmasına karşın, %20’yi aşan diğer kredilerin altında kalan tek kredi kalemi olarak gerçekleşmiştir.

Ticari kredileri için de Benzer bir durum geçerli olmaktadır. Faizlerin dip yaptığı 2020 yılının Nisan ayında da yıllık faizler %9,41, aylık %0,78 olmuştur. Böylelikle 36 ay 100 bin TL kredi kullanıldığında vade sonunda 118 bin 255 TL ödeme yapılmaktadır. Yeni oranlarla, yani yıllık %21,06, aylık %1,75 faizle bankadan ticari kredi kullanıldığında vade sonunda 143 bin 516 TL ödenirken, aylık taksitler 3 bin 986 TL ile 4 bin TL'ye yaklaşmaktadır. Böylelikle aynı vade süresinde faize 43 bin 516 TL ödenmektedir.

Konut kredisi hariç tüm kredilerde hızlı bir artış yaşanmaktadır

26 Mart 2021

19 Mart 2021

Konut kredisi: Yüzde 17,88

Konut kredisi: Yüzde 17,64

5 Mart 2021

Konut kredisi: Yüzde 17,76

1 Ocak 2021

Konut kredisi: Yüzde 18,61

24 Nisan 2020

Konut kredisi: Yüzde 11,49