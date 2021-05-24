Bankaların konut kredisi faiz oranları yeni haftaya nasıl başladı?

Bankaların konut kredisi faiz oranları
Ev almak isteyen kişilerin sürekli takip ettikleri konut kredisinde yeni oranlar belli oldu. Yaz aylarına girilmesi ile birlikte en uygun krediyi veren bankalar araştırılmaya başlandı. Konut satışları Covid-19’a rağmen devam ediyor. Ev almak isteyen kişilerin sıklıkla başvurduğu konut kredisindeli faiz oranları belirlendi. En uygun kredi veren bankanın hangisi olduğu ise merak ediliyor.
Halkbank
İhtiyaç kredisi; 1,54
Taşıt kredisi; 1,54
Konut kredisi; 1,38
Fibabanka
İhtiyaç;1,59
Taşıt;1,78
Konut;1,74
Denizbank
İhtiyaç;2,33
Taşıt;1,74
Mortage ev kredisi; 1,58
TEB
İhtiyaç;1,60
Taşıt;1,75
Konut;2,00
Garanti BBVA
İhtiyaç kredisi faiz oranı 1,84’ten başlamaktadır.
Konut kredisi faiz oranı 1,42’den başlıyor ve en fazla 1,75 olarak karşımıza çıkıyor. Kredinin vadesi ve çekilen kredi miktarı da bu faiz oranını etkileyen faktörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
İş Bankası
İhtiyaç;1,65
Taşıt;1,60
Konut;1,45
Ziraat Bankası
İhtiyaç;1,54
Taşıt;1,54
Konut;1,37
Yapı Kredi
İhtiyaç;1,89-2,57
Taşıt; Alınacak olan araca göre değişim göstermektedir.
Konut;1,45
QNB Finansbank
İhtiyaç;1,44
Taşıt;1,79
Konut;1,74
Vakıfbank
İhtiyaç;1,54
Konut;1,32