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Bankaların konut kredisi faiz oranları yeni haftaya nasıl başladı?

Bankaların kredi faiz oranları güncellendi. Ev sahibi olmak isteyenlerin başvurduğu yollardan biri olan konut kredisinde, yeni faiz oranları belli oldu. Bankalar, yaz ayına girilmesi ile birlikte faiz oranlarında değişiklik yaptı. Peki bankaların konut kredisi faiz oranları bu hafta nasıl? Konut kredisi faiz oranlarını merak edenler araştırmaya başladı. Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:12
Bankaların konut kredisi faiz oranları yeni haftaya nasıl başladı?
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Bankaların konut kredisi faiz oranları 

Ev almak isteyen kişilerin sürekli takip ettikleri konut kredisinde yeni oranlar belli oldu. Yaz aylarına girilmesi ile birlikte en uygun krediyi veren bankalar araştırılmaya başlandı. Konut satışları Covid-19’a rağmen devam ediyor. Ev almak isteyen kişilerin sıklıkla başvurduğu konut kredisindeli faiz oranları belirlendi. En uygun kredi veren bankanın hangisi olduğu ise merak ediliyor. 

Halkbank

İhtiyaç kredisi; 1,54 

Taşıt kredisi; 1,54

Konut kredisi; 1,38

Fibabanka

İhtiyaç;1,59

Taşıt;1,78

Konut;1,74

Denizbank

İhtiyaç;2,33

Taşıt;1,74

Mortage ev kredisi; 1,58

TEB

İhtiyaç;1,60

Taşıt;1,75

Konut;2,00

Garanti BBVA

İhtiyaç kredisi faiz oranı 1,84’ten başlamaktadır. 

Taşıt kredisi; 1,74

Konut kredisi faiz oranı 1,42’den başlıyor ve en fazla 1,75 olarak karşımıza çıkıyor. Kredinin vadesi ve çekilen kredi miktarı da bu faiz oranını etkileyen faktörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İş Bankası 

İhtiyaç;1,65

Taşıt;1,60

Konut;1,45

Ziraat Bankası 

İhtiyaç;1,54

Taşıt;1,54

Konut;1,37

Yapı Kredi 

İhtiyaç;1,89-2,57

Taşıt; Alınacak olan araca göre değişim göstermektedir.

Konut;1,45

QNB Finansbank 

İhtiyaç;1,44

Taşıt;1,79

Konut;1,74

Vakıfbank 

İhtiyaç;1,54

Konut;1,32


Son Güncelleme: 24.05.2021 18:12
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Anahtar Kelimeler:
BankaKonut KredisiFaiz Oranı
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