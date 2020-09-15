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Bankaların güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları - Halkbank, Ziraat, İş Bankası ve diğer bankalar

Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik sorunlardan dolayı vatandaşlarımızın nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlarımız Halkbank, Ziraat, İş Bankası ve diğer bankaların güncel faiz oranlarını merak etmektedir. Bankaların konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu.

15 Eylül 2020 Salı 13:17
Bankaların güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları - Halkbank, Ziraat, İş Bankası ve diğer bankalar
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Covid-19 pandemisi ekonomiyi alt üst etti. Bu süreçte vatandaşlarımızın acil olarak nakit ihtiyacı ortaya çıkmış durumdadır. Bundan dolayı vatandaşlarımız Halkbank, Ziraat, İş Bankası ve diğer bankaların güncel faiz oranlarını merak etmektedir. Bankaların konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu.

Pandemi sürecinde tüm bankalar vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak için kredi faiz oranlarını düşürdü. Buna bağlı olarak otomobil ve konut satışlarında artış meydana geldi. Son günlerde de kamu ve özel bankaların kredi faiz oranları değişmeye devam etmektedir. Vatandaşlarımız da bankaların güncel faiz oranlarını intenet üzerinden yaptığı araştırmalarla bulmaya çalışıyor. Bankaların güncel kredi faiz oranları belli oldu.

Ziraat Bankası

  • Konut: 1.29
  • Taşıt: 1.30
  • İhtiyaç: 1.34

Halkbank

  • Konut: 0.99
  • Taşıt: 1.30
  • İhtiyaç: 1.31

İş Bankası

  • Konut: 1.15
  • Taşıt: 1.20
  • İhtiyaç: 1.30

ING Bank

  • Konut: 1.24
  • Taşıt: 1.17 (2.EL)
  • İhtiyaç: 1.09

Akbank

  • Konut: 1.19
  • Taşıt: 1.33 (2.EL)
  • İhtiyaç: 1.65

Denizbank

  • Konut: 1.79
  • Taşıt: 1.79
  • İhtiyaç: 1.71

Yapı Kredi

  • Konut: 1.35
  • Taşıt: 1.28 (2.EL)
  • İhtiyaç: 1.99

QNB Finansbank

  • Konut: 1.49
  • İhtiyaç: 1.14


Son Güncelleme: 15.09.2020 13:17
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