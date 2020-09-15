Bankaların güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları - Halkbank, Ziraat, İş Bankası ve diğer bankalar

Covid-19 pandemisi ekonomiyi alt üst etti. Bu süreçte vatandaşlarımızın acil olarak nakit ihtiyacı ortaya çıkmış durumdadır. Bundan dolayı vatandaşlarımız Halkbank, Ziraat, İş Bankası ve diğer bankaların günceloranlarını merak etmektedir. Bankaların konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu.

Pandemi sürecinde tüm bankalar vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak için kredi faiz oranlarını düşürdü. Buna bağlı olarak otomobil ve konut satışlarında artış meydana geldi. Son günlerde de kamu ve özel bankaların kredi faiz oranları değişmeye devam etmektedir. Vatandaşlarımız da bankaların güncel faiz oranlarını intenet üzerinden yaptığı araştırmalarla bulmaya çalışıyor. Bankaların güncel kredi faiz oranları belli oldu.

Ziraat Bankası

Konut: 1.29

Taşıt: 1.30

İhtiyaç: 1.34

Halkbank

Konut: 0.99

Taşıt: 1.30

İhtiyaç: 1.31

İş Bankası

Konut: 1.15

Taşıt: 1.20

İhtiyaç: 1.30

ING Bank

Konut: 1.24

Taşıt: 1.17 (2.EL)

İhtiyaç: 1.09

Akbank

Konut: 1.19

Taşıt: 1.33 (2.EL)

İhtiyaç: 1.65

Denizbank

Konut: 1.79

Taşıt: 1.79

İhtiyaç: 1.71

Yapı Kredi

Konut: 1.35

Taşıt: 1.28 (2.EL)

İhtiyaç: 1.99

QNB Finansbank