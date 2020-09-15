Bankaların güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları - Halkbank, Ziraat, İş Bankası ve diğer bankalar

Pandemi sürecinde tüm bankalar vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak için kredi faiz oranlarını düşürdü. Buna bağlı olarak otomobil ve konut satışlarında artış meydana geldi. Son günlerde de kamu ve özel bankaların kredi faiz oranları değişmeye devam etmektedir. Vatandaşlarımız da bankaların güncel faiz oranlarını intenet üzerinden yaptığı araştırmalarla bulmaya çalışıyor. Bankaların güncel kredi faiz oranları belli oldu.
Ziraat Bankası
- Konut: 1.29
- Taşıt: 1.30
- İhtiyaç: 1.34
Halkbank
- Konut: 0.99
- Taşıt: 1.30
- İhtiyaç: 1.31
İş Bankası
- Konut: 1.15
- Taşıt: 1.20
- İhtiyaç: 1.30
ING Bank
- Konut: 1.24
- Taşıt: 1.17 (2.EL)
- İhtiyaç: 1.09
Akbank
- Konut: 1.19
- Taşıt: 1.33 (2.EL)
- İhtiyaç: 1.65
Denizbank
- Konut: 1.79
- Taşıt: 1.79
- İhtiyaç: 1.71
Yapı Kredi
- Konut: 1.35
- Taşıt: 1.28 (2.EL)
- İhtiyaç: 1.99
QNB Finansbank
- Konut: 1.49
- İhtiyaç: 1.14
Son Güncelleme: 15.09.2020 13:17