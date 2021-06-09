Bankaların emekli promosyon ödeme miktarları ne kadar?

Bankalarnı düzenlemeye gitti. Promosyon yarışları başladı demek hiç de yanlış olmaz.ın arasında yüksek miktarlar belirleyenlerin yanı sıra maaşa göre az limitle promosyon belirleyenler de mevcut.

Taahhütnamelerinde 3. Yılını dolduranlar 2.kez promosyon alırken, yeni emekli olacaklar direk imkanlardan yararlanabiliyor. En düşük promosyon tutarları 500,625,750 lira arasında değişirken, özel bankalarda bu promosyonlar daha da artış gösterebiliyor. Bankaların sağladığı promosyonlar kişiden kişiye değişen koşulları da barındırabiliyor. Bazı bankalar koşul ve şart aramazken, kimi bankalar maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarını sağlayana yüksek promosyon ödemesi yapabiliyor. İşte promosyonlarını açıklayan bazı bankalar;

AKBANK:

DENİZBANK:

GARANTİ BBVA:

FİBABANKA:

YAPI KREDİ:

TEB:

ZİRAAT BANKASI:

VAKIFBANK:

QNB FİNANSBANK:

HALKBANK:

Akbank 30 Haziran tarihine kadar maaşını Akbank’a taşıyan müşterilere 1200,1500,1750 TL’ye varan promosyon ödeyeceğini duyurdu.Denizbank müşterilerine maaşa göre 675,850,1000 lira arasında değişen ödeme yapacağını duyurdu.Garanti Bankası maaşını taşıyan müşterilere 1000,1250,1500 TL arasında değişen promosyon ödeyeceğini aynı zamanda emekli bir arkadaşını da davet edenler için arkadaş başına 150 TL ödeyeceğini duyurdu.Fibabanka maaşa göre 500,625,750 TL tutarında promosyon ödeyeceğini duyurdu.Yapı kredi bankası maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 TL promosyon ödeyeceğini duyurdu.TEB, 2 adet otomatik ödeme talimatı veren ve aynı zamanda maaşını taşıyan müşteriye 1000,1300,1600 TL promosyon ödemesini yapacağını duyurdu. Buna ek olarak TEB, ay sonuna kadar kredi kartı başvurusu yapan müşterilere market ve sağlık harcamalarında geçerli 300 TL’ye varan indirimler sağlayacağını duyurdu.Ziraat Bankası maaşa göre 500,625,750 TL arasında promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.Vakıfbank, maaşa göre 1000,1300,1600 TL arasında promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.QNB Finansbank, maaşa göre 1000,1300,1600 TL promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.Halkbank maaşa göre 500,625,750 TL promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.