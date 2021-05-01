Bankaların 2021 Ramazan bayramı 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyaları

Bankaların bayram krediler 'şimdi al temmuz da öde' sloganlarıyla yürekleri ferahlatacak türden. Bankalar normal şartlarda ev ya ada araba kredisi gibi nedenlerin dışından tutmaktadırlar bayram kredilerini. Çünkü bayram kredileri Müşterilerin arz ve talep dengesi gözetilerek yapılan bayram kredileri, bankalara başvuru yapılan kredi miktarı ve oranı arttıkça faizlerin düşmesiyle oluşmaktadır. Böylece hem bankalar yeni müşteriler kazanmakta hem de tüketiciler düşük faiz oranları ile kredi kullanıp nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Bu kredi imkanları dini bayramlarımıza yönelik yapılmaktadır.

Faizsiz Bayram Kredisi 2021

Yapı Kredi, CEPTETEB, Denizbank, Türkiye İş Bankası, ING Bank, gibi Türkiye’nin önde gelen bankları bu iş konusunda destelerini ve faaliyetlerini sürdürmektedirler. İşte detaylar.

Denizbank Bayram Kredisi

Denizbank ülkemizde en kolay kredi temin eden bankadır. Ve bayrak kredisini de başlatmış olduğunu duyurmuş bulunmaktadır. Banka yaptığı açıklama ile ihtiyaçlar doğrultusunda aylık %1.59'dan başlayacak faiz oranı ile kredi imkânı tanıyor. Krediler ise şubelerden kolaylıkla alınma talebini de ekliyor.

Ziraat Bankası Bayram Kredisi

Garanti BBVA Bayram Kredisi

Türkiye’ nin en büyük bankalarından olan ziraat bankası ayda 1,51 yüzde oranıyla bayram kredisi tanıyacak. Ayrıca 36 ay vadeli 15 Bin TL kredilerde bankaya he ay 570 TL ödeyerek taksit seçeneği de sunabilmektedir.

Garanti BBVA bayram kredisini kullanıcılarına 1,89 oranı tanıdığını duyurdu. Bu doğrultuda kullanıcıları 36 ay vadeli 15 Bin TL kredi aldıklarında ay ay 614 Tl ödeme olanağına sahip bulunuyorlar. Ayrıca bu kredi olanakları 25 Bin tl ye kadar çıkıp 994 taksitle özelliği taşımaktadır.

İş Bankası Bayram Kredisi

Kullanıclarına avantajlı bir bayram kredisi ile yine iş bankası ön plana çıkmaktadır. 36 ay vadeye tam olarak 1,65 faiz uygulayacak. Yani 15 tl aldığınız taktirde ödemenizi aylık 586 tl olara yapabileceksiniz.

QNB Finansbank Bayram Kredisi

QNB Finansbank sunacağı kredi imkanını 3 ay erteleme avantajıda sunuyor. Faiz oranınaysa 1.44 olarak açıkladı. Ayrıca online imkanından başvuru şartını da kullanıcılarına tanıdı.