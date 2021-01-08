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Bankalarda yeni dönem! 7 gün 24 saat para gönderme yapılabilecek

Merkez bankasından yapılan açıklamaya göre uzun süredir gündemde olan 7 gün 24 saat para gönderme işlemi artık yapılabilecek. Gelen uygulama ile birlikte mesai saatleri dışında da artık para eft işlemleri yapılabilecek.

08 Ocak 2021 Cuma 11:01
Bankalarda yeni dönem! 7 gün 24 saat para gönderme yapılabilecek
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Vatandaşların uzun süredir beklediği ve gündemde olan 7 gün 24 saat para transferi uygulaması başlıyor.

7 GÜN 24 SAAT PARA TRANSFERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre gerekli çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 8 Ocak 2021 tarihi itibariyle FAST sistemi yani fonları anlık ve sürekli transferi kullanıma açıldı.

Getirilen yeni sistem ile birlikte kimlik numarası, telefon numarası ve e posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde para transferleri 7 gün 24 saat yapılabilecek.

Uygulamanın yeni başlamasıyla birlikte ilk aşamada yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilebilmesi için limit 50 TL olara belirlendi. Kullanım yaygınlığına göre bu limit 1000 liraya yükseltilecek.

Uygulamaya yeni alınan FAST sistemi, işlem limitlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması ve karekodlu ödemeler ile ödeme isteme gibi katma değerli yeni özelliklerin de yakın vadede eklenmesinden sonra, dijital ekonominin bir üst seviyeye taşınmasına önemli katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.

 

 



Son Güncelleme: 08.01.2021 11:01
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Anahtar Kelimeler:
Bankalar7 Gün 24 Saat Para GöndermeFast
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