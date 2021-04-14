Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Garanti, Akbank, Finansbank, Yapı Kredi, İş Bankası yeni çalışma saatleri

2021 yılı bankaların çalışma saatleri

Salgın sebebi ile Ramazan ayında bankalar çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı. Birçok vatandaş gün içerisinde işlem yaptığı bankaların çalışma saatlerini merak etmekte ve araştırmaktadır.

Yapı Kredi çalışma saatleri 2021

12 Nisan 2021 tarihinden itibaren Yapı Kredi bankası şubeleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 arası hizmet verecektir.

Denizbank çalışma saatleri 2021

Akbank çalışma saatleri 2021

12 Nisan 2021 tarihinden itibaren çalışanların ve müşterilerin koronasalgınından korumak için saat 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 olarak hizmet verecektir.

12 Nisan 2021 tarihinden başlayarak bütün şubelerde saat 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 hizmet verilecektir.

İş Bankası çalışma saatleri 2021

Toplum sağlığını korumak amacı ile 12 Nisan Pazartesi günü saat 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 arası hizmet verilecektir.

Finansbank çalışma saatleri 2021

12 Nisan günü itibari ile 10:00-12:30 ile 13:30-16:30 saatleri arasında hizmet verilecektir.

Garanti BBVA çalışma saatleri 2021

12 Nisan Pazartesi günü sağlığımızı korumak amacı ile 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 saatleri arasında hizmet verilmektedir.

