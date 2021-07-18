Bankalar Emekliye 70 bin TL Kredi Veriyor!

Emekli olan vatandaşlara anlaşmalı olduğu bankalardan kolaylıkla kredi çekebilme hakkı sağlanıyor. Bu krediler, uzun vadede ödenebilir şekilde kişilere sunuluyor. Akbank , İş Bankası ve QNB Finansbank emekli vatandaşlar için 70 bin TL kredi alabilme imkanı sunuyor. Bankaların vermiş olduğu faiz oranı ise birbirinden farklılık göstereceği için kişilerin kendilerine en uygun faiz oranıyla kredi veren anlaşmalı bankayı tercih etmesi gerekiyor.

Akbank'ı tercih etmek isteyen vatandaşlar için kredi çekme işlemi, intenet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Akbank, emeklilere intenet bankacılığı ile 50 bin TL çekebilme hakkı tanıyor. Fakat 50 bin TL üzeri krediler için Akbank şubelerine bizzat gidilmesi koşulu belirtiliyor. Akbank'tan kredi çekmek isteyen emekli vatandaşlar için banka, 36 ay vade sağlıyor.

İş Bankası'dan kredi çekmek isteyenler için gereken koşullar ise emekli kişinin 70 yaş üstü olmaması gerekiyor. 36 ay vade ile verilen krediyi almak isteyenlerin bu hususta dikkat etmeleri gerekiyor.

QNB Finansbank, düşük faiz oranlarıyla vatandaşı mutlu ediyor. 70 bin TL kredi seçeneği ile emekliler için çeşitli şekillerde kredi sağlayan Finansbank, müşterilerine banka şubelerinden bilgi almalarını sağlıyor.