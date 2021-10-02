Bankada parası olanlar vatandaşlar bu habere dikkat etsin!

dası olan vatandaşları ilgilendiren bir haber geldi. Resmi gazetede yayınlanan karara göre 2020 yılının ekim ayından beri Türk Lirası mevduatında yapılmaya devam eden spotaj desteğinin geçerli süresi aralık ayının 31ine kadar uzatıldı. Bu açıklamaya göre vadesiz ihbarlı hesaplarda ve altı aya kadar vadelendirilmiş hesapları da içermek suretiyle indirimlendirilmiş oran %5, bir yıla kadar vadelendirilmiş hesapları içerecek şekilde %3 şeklinde uygulama devam etmekte. Bunun yanında bir yıldan fazla vadeli hesaplar için spotaj alınmaması devam edecek.

2020nin eylülde üç aylık için yapılan düzenlemenin daha öncesinde 2020nin aralık ayına, 2021 yılının mart ve temmuz ayı tarihlerinde üçer aylık sürelerle uzatıldığını bilmekteyiz.