İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet...
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem...
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk...

Bankada parası olanlar vatandaşlar bu habere dikkat etsin!

Bankada parası olanları ilgilendiren bir açıklama geldi. Resmi gazetede yazan açıklamanın içeriği ne? Detaylar haberimizde.

02 Ekim 2021 Cumartesi 09:54
Bankada parası olanlar vatandaşlar bu habere dikkat etsin!
Takip Et:

Bankada parası olan vatandaşları ilgilendiren bir haber geldi.  Resmi gazetede yayınlanan karara göre 2020 yılının ekim ayından beri Türk Lirası mevduatında yapılmaya devam eden spotaj desteğinin geçerli süresi aralık ayının 31ine kadar uzatıldı. Bu açıklamaya göre vadesiz ihbarlı hesaplarda ve altı aya kadar vadelendirilmiş hesapları da içermek suretiyle indirimlendirilmiş oran %5, bir yıla kadar vadelendirilmiş hesapları içerecek şekilde %3 şeklinde uygulama devam etmekte. Bunun yanında bir yıldan fazla vadeli hesaplar için spotaj alınmaması devam edecek.

2020nin eylülde üç aylık için yapılan düzenlemenin daha öncesinde 2020nin aralık ayına, 2021 yılının mart ve temmuz ayı tarihlerinde üçer aylık sürelerle uzatıldığını bilmekteyiz.


Son Güncelleme: 02.10.2021 09:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SpotajindirimiParaBanka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özler Holding sahibi kimdir?
Özler Holding sahibi kimdir?
LPG ne kadar oldu? Vatandaş yeni LPG zammına büyük tepki gösterdi
LPG ne kadar oldu? Vatandaş yeni LPG zammına büyük tepki gösterdi
Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar? Geçiş ücreti açıklandı mı?
Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar? Geçiş ücreti açıklandı mı?
Evergrande anlamı nedir? Evergrande hangi sektörde?
Evergrande anlamı nedir? Evergrande hangi sektörde?
Esnafa müjde! 1 milyon esnafa vergi muafiyeti geliyor!
Esnafa müjde! 1 milyon esnafa vergi muafiyeti geliyor!
Devlet'ten 1700 TL destek! Ödemeler PTT'den nakit olarak yapılacak
Devlet'ten 1700 TL destek! Ödemeler PTT'den nakit olarak yapılacak

Popüler Haberler

Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 3 Ekim 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Ekim 2021 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 3 Ekim 2021 Pazar evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
3 Ekim 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 3 Ekim Pazar at yarışı programı
TJK 2 Ekim 2021 Cumartesi at yarışı sonuçları
Nöbetçi Noter 3 Ekim 2021 Pazar açık noterler listesi - 3 Ekim 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Koulrofobi nedir? Palyaço korkusu neden olur?
Özler Holding sahibi kimdir?
2021'in en iyi içme suları!
Son dönemde gündemde olan yapay et nedir? Yapay et nerede ve nasıl üretilir?
Laboratuarda üretilen et haram mı helal mi?
Ferhan Şensoy'un cenaze töreni ne zaman? Nereye defnedilecek?
Netflix Shiny Flakes: 19’unda Uyuşturucu Baronu belgesel filminin konusu nedir?
27 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Otobüs bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Karayolu ulaşımına tavan fiyat uygulaması
2021 bedelli askerlik kredisini hangi bankalar veriyor? Bankaların bedelli askerlik kredisi şartları belli oldu 1 Temmuz 2021 Perşembe
BİM, 1 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!
Hacamat tedavisi kalbe faydalı mı? Koronavirüs aşılarının kalp ritim bozukluğuna ritim bozukluğu yarattığı iddiaları sonrası hacamat tedavilerine olan talep arttı
ATV Bir Zamanlar Çukurova dizisi final mi yapacak? ATV Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni sezona iyi başlayamadı
Ada Masalı dizisi reytinglerde ne durumda? Ada Masalı yayın hayatına devam edecek mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.