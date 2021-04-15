İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü mor denizanaları kıyıya vurdu
Son Dakika
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den bomba aşk açıklaması!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den...
Emekli ve memura Temmuz ayında yüzde 7.09 zam sinyali!
Son Dakika
Emekli ve memura Temmuz ayında...
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Son Dakika
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon...

Banka çalışma saatleri 2021

Koronavirüs önlemlerinde değişikliğe gidilmesiyle beraber banka çalışma saatlerinde de değişiklikler yaşandı. Bankaların çalışma saatlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

15 Nisan 2021 Perşembe 17:21
Banka çalışma saatleri 2021
Takip Et:

Koronavirüs vakalarının artmasıyla beraber koronavirüs önlemlerinde de değişiklikler yaşandı, sokağa çıkma yasağı için saatlerde değişikliğe gidildi. Bununla beraber birçok mekanın ve bankanın da çalışma saatlerinde değişiklikler yaşandı. Bankalar sosyal medya hesapları üzerinden ve SMS yoluyla müşterilerine banka saatlerinde gerçekleşen değişiklikleri duyurdu. 

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank çalışma saatleri

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından yapılan açıklamaya göre 14.04.2021 tarihi itibariyle şubeler 09.30-12.30 ila 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecekler.

İş Bankası, Finansbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi, Akbank, Denizbank ve Kuveyt Türk çalışma saatleri

İş Bankası, Finansbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi, Akbank, Denizbank ve Kuveyt Türk tarafından yapılan açıklamalara göre şubelerin çalışma saatleri 12.04.2021 tarihi itibariyle 10.00-12.30 ila 13.30-16.30 olarak belirlendi.



Son Güncelleme: 15.04.2021 17:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsBanka Çalışma SaatleriIş BankasıAkbankYapı KrediGaranti BankasıDenizbankFinansbankVakıfBankHalkBank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galata Wind nedir? Galata Wind halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir?
Galata Wind nedir? Galata Wind halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir?
İmar affı kanunu 2021'de devam edecek mi? İmar affı uzatıldı mı?
İmar affı kanunu 2021'de devam edecek mi? İmar affı uzatıldı mı?
2021 bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri
2021 bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri
Kanal İstanbul'la neler değişecek? Boğaz varken hemen yanına neden kanal yapılıyor? Kanal yapılırsa neler olacak?
Kanal İstanbul'la neler değişecek? Boğaz varken hemen yanına neden kanal yapılıyor? Kanal yapılırsa neler olacak?
Güncel fındık fiyatları - Giresun, Ordu, Sakarya 15 Nisan 2021 fındık fiyatı ne kadar, kaç lira?
Güncel fındık fiyatları - Giresun, Ordu, Sakarya 15 Nisan 2021 fındık fiyatı ne kadar, kaç lira?
15 Nisan Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta?
15 Nisan Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Popüler Haberler

FOX TV Defne ile Son Gece'in konusu ve oyuncu kadrosu
PTT çağrı merkezi neden aranmıyor, neden cevap vermiyor? 2021 PTT müşteri hizmetleri numaraları
Polonya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Banka çalışma saatleri 2021
Diyetisyen maaşları 2021 yılında kaç TL oldu? Diyetisyen nasıl olunur, ne iş yapar?
Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? 15 Nisan 2021 Perşembe En uygun konut kredisi faizleri
Gürcistan'a nasıl gidilir, pasaport şart mı? 2021 Gürcistan’a gidenlerin görmesi gereken yerler nerelerdir?
Pedofili kimlere denir, ne demektir?
Hes kodu ne demek, nasıl alınır? Hes kodu nasıl çıkarılır?
Fizyoterapist maaşları özel hastane ve devlet kurumlarında ne kadardır? 2021
A Spor sunucusu Çiğdem Ceylan kimdir? Çiğdem Ceylan kaç yaşında? nerelidir?
Bim'de satılacak Polosmart taşınabilir şarj aleti nasıl, alınır mı?
Mina Token nedir?
Son Sayfa sunucusu kimdir? Melike Çelik kimdir, nereli yaşı Kaç?
Çukur İskender (Eser Karabil) kimdir?
Koronavirüs nasıl korunabiliriz? Salgın için kişisel temizlik ve genel temizlik önerileri
Cumali Benim Adım Melek dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Nizam Namidar yok mu, neden veda etti?
Maske takmama cezası nasıl ödenir? 2021 Maske cezası taksitlendirilir mi?
Deniz Harp Okulu başvuruları nasıl yapılır? 2021 Deniz Harp Okulu katılım şartları
Dondurulmuş Instagram hesabı yeniden nasıl açılır? 2021 dondurulmuş instagram hesabı silinir mi?
Aile hekimi nedir? Aile hekimine ilk kayıt nasıl yapılır? 2021 Aile hekimim kim tc ile sorgulama

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.