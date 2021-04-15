Banka çalışma saatleri 2021

Koronavirüs vakalarının artmasıyla beraber koronavirüs önlemlerinde de değişiklikler yaşandı, sokağa çıkma yasağı için saatlerde değişikliğe gidildi. Bununla beraber birçok mekanın ve bankanın da çalışma saatlerinde değişiklikler yaşandı. Bankalar sosyal medya hesapları üzerinden ve SMS yoluyla müşterilerine banka saatlerinde gerçekleşen değişiklikleri duyurdu.

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank çalışma saatleri

İş Bankası, Finansbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi, Akbank, Denizbank ve Kuveyt Türk çalışma saatleri

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından yapılan açıklamaya göre 14.04.2021 tarihi itibariyle şubeler 09.30-12.30 ila 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecekler.

İş Bankası, Finansbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi, Akbank, Denizbank ve Kuveyt Türk tarafından yapılan açıklamalara göre şubelerin çalışma saatleri 12.04.2021 tarihi itibariyle 10.00-12.30 ila 13.30-16.30 olarak belirlendi.

