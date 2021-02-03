Bakanlıktan yeni hamle! Marketlerdeki fahiş fiyatlı 1094 ürün tespit edildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, marketlerde fahiş fiyatlar uygulayarak satılan ve orantısız kar elde etmek isteyen market ile bazı firmalara yönelik başlattığı denetimlerin devam ettiğini söyledi. Bakan Pekcan, başlatılan denetimlerle birlikte şu ana kadar toplam 1094 üründe fahiş fiyat tespit edildiğini bildirdi.
ÇİFTÇİYE ATIL ARAZİ MÜJDESİ
Vatandaşların ucuz gıdaya ulaşabilmesi için Hükümetin gerçekleştirdiği yeni hamle hakkında bilgiler veren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine'ye ait bazı atıl arazilerin çiftçilere kiralanacağını bildirdi. Devlet tarafından çiftçilere sununa projeye 220 binden fazla çiftçinin başvurduğunu aktaran Bakan Pekcan topraksız veya yeterli derecede toprağı olmayan 16 bin 500 çiftçiye Hazineye ait yaklaşık 1.5 milyon dekar arazinin dağıtıldığını söyledi.