Bakanlıktan yeni hamle! Marketlerdeki fahiş fiyatlı 1094 ürün tespit edildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, marketlerde fahiş fiyatlar uygulayarak satılan ve orantısız kar elde etmek isteyen market ile bazı firmalara yönelik başlattığı denetimlerin devam ettiğini söyledi. Bakan Pekcan, başlatılan denetimlerle birlikte şu ana kadar toplam 1094 üründe fahiş fiyat tespit edildiğini bildirdi.

ÇİFTÇİYE ATIL ARAZİ MÜJDESİ

Özellikle son 15 gündür sıkı denetim altına alınan 4 bin 290 firmada 46 bin 768 ayrı ürünün denetlemeye tabi tutulduğunu belirten Bakan Ruhsar Pekcan, bu ürünlerin arasında ki 1.094 ürün üzerinde fahiş fiyat uygulandığının tespit edildiğini açıkladı. Söz konusu firmaların arasındaki 303 firmaya 'Reklam Kurulu' tarafından 13 milyon 300 bin TL olmak üzere toplam 28 milyon para ceza kesildiğini belirten Bakan Pekcan, konuyla ilgili mevzuatlara önümüzdeki günlerde yeni düzenlemeler getireceğini aktardı.

Vatandaşların ucuz gıdaya ulaşabilmesi için Hükümetin gerçekleştirdiği yeni hamle hakkında bilgiler veren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine'ye ait bazı atıl arazilerin çiftçilere kiralanacağını bildirdi. Devlet tarafından çiftçilere sununa projeye 220 binden fazla çiftçinin başvurduğunu aktaran Bakan Pekcan topraksız veya yeterli derecede toprağı olmayan 16 bin 500 çiftçiye Hazineye ait yaklaşık 1.5 milyon dekar arazinin dağıtıldığını söyledi.