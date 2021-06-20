Bakanlıktan 'Sahta Otel' uyarısı!

Yaz mevsiminin gelmesi ile tatil hazırlığı içerisinde bulunan vatandaşlar zevklerine ve bütçelerine göre otel ve yer arayışına başladılar. Bakanlığı, tatil hazırlığında bulunan tüketicileri, sahte otel tanıtımlarına uyardı. Özellikle, sosyal medya veya e-posta gibi sosyal medya üzerinden konaklama tekliflerinin doğruluğunun kontrol edilmesi, olası bir mağduriyet için uyarılarda bulunuldu.

Vaka sayılarındaki azalma ,yaz tatilinin gelmesi kısıtlama tedbirlerinin hafifletilmesi, yaklaşan Kurban Bayramı gibi sebebiyle bu sene tatil planlayan kişilerde artış olması bekleniyor. Tatil amaçlı seyahat ve konaklama hizmeti satın almaları beklenen vatandaşlar için turizm sektöründe yoğun reklam çalışmaları da hız kazandı.

REZERVASYONDAN ÖNCE GEREKLİ KONTROLLERİ YAPIN

Turizm faaliyetlerinin yoğun olarak yaşanacağı bu dönemi fırsata çevirmeyi amaçlayan kötü niyetli kişiler tarafından tüketicileri mağdur etmeye yönelik birtakım faaliyetlerde bulunulması ihtimaline karşı dikkatli olunması konusunda bakanlık tarafından sıklıkla uyarılarda bulunuyor. Bakanlık vatandaşları rezervasyonlarını yapmadan önce kalacakları yerleri ayarlarken dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.,

Vatandaşların herhangi bir konaklama rezervasyonu ayarlamadan önce tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgeli olup olmadığının kontrol edilmesini tesis reklamlarında belirtilen yıldız sayısının gerçekçi olduğunun kontrol edilmesi bu konuda, "www.kulturturizm.gov.tr" ve "https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9579/turizm-tesisleri.html" adresli intenet sitelerinden, seyahat acentelerine ilişkin bilgilerin doğruluğu konusunda ise "www.tursab.org.tr" intenet sitesinden sorgulama yapılmaları konusunda Bakanlık tüm vatandaşlarını uyardı.

Online olarak hazırlanan sözleşmelerde ise rezervasyon yapılan intenet sitesinde yer alan adres, unvan ve iletişim bilgilerinin kontrol edilmesini, tesis veya seyahat acentesine ilişkin bu bilgilerin bulunduğunun kontrol edilmesinin sağlanmasını söyledi. Rezervasyon yapılacak intenet sitesinin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne (ETBİS) kayıtlı olup olmadığının da kontrol etmelerini iletildi.

İNDİRİMLERE DİKKAT EDİLMELİ

Sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden teklif edilen indirimli tatil ve konaklama yerleri sayesinde çok sayıda tüketicinin mağdur olduğunu belirtildi. Teklifte bulunulan mekânların yer mekan ve fotoğraflarının doğruluğunun iyi araştırılması gerektiği belirtildi. Öte yandan teklife ilişkin reklamda yer alan telefon numarası ve iletişim bilgilerinin intenet ortamında sorgulanarak veya telefonla aranarak teyit edilmesi gerekiyor.

Çoğunlukla sahte olan ve tüketicileri aldatarak satın almaya yönlendirmek amacıyla kurulan söz konusu intenet sitelerinde, genellikle tanıtımı yapılan tesise yönelik bir rezervasyon motoruna yer verilmiyor ve tüketiciler doğrudan telefon aramasına yönlendiriliyor. Bu hususa tüketiciler tarafından şüpheyle yaklaşılması ve belirtilen telefon numarasının farklı kaynaklardan kontrol edilmesi önem taşıyor.

ADLİ MAKAMLARA BİLDİRİLMELİ

Öte yandan bu tarz bazı aldatmaca tatil merkezlerinin turizm tesislerine ait resim, logo ve isimlerin kopyalanarak kullanıldığı veya söz konusu tesislere ait intenet sitesi isimlerinde çok küçük değişiklikler yapılarak tüketicilerin yanıltılıp, kandırarak mağdur ettikleri belirlenmiştir. Bu tarz mağduriyet yaşayan kişilerin bu durumu hemen adli makamlara bildirmesi önem taşıyor.

Tüketiciler ise yaşadıkları bireysel mağduriyetler için kayıplarının tazmin edilmesi amacıyla tüketici hakem heyeti veya tüketici mahkemesine başvurabilecekleri aktarıldı.