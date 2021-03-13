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Bakanlıktan plastik poşetler hakkında yeni karar!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın plastik poşetler hakkında yeni kriterlerine göre poşetler üzerinde kullanılan logo ve sloganlar ile ilgili de detaylar belirlendi. Yeni kriterlerde 'çevreci slogan' ve 'sıfır atık logosu'nun alanları da değiştirildi.

13 Mart 2021 Cumartesi 10:49
Bakanlıktan plastik poşetler hakkında yeni karar!
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2019 yılında atıkla mücadele kapsamında vatandaşlara ücretli olarak temin edilen plastik poşetlerde yeni detaylar hazırlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni kriterlerde ise 'çevreci slogan' ve 'sıfır atık logosu'nun alanlarında değişiklik yapıldı.

Üreticiler uymak zorunda olduğu yeni kurallarda ise çevreci slogan görünümünün plastik poşetteki alanın en az yüzde 65'lik bir alanında olmasının belirlendiği kararda sıfır atık logosunun da bulunduğu alanın en az yüzde 15'lik kısmına yerleşmiş büyüklükte olacağı belirtildi.

Mevcut uygulama içerisine dahil edilmesi için 1 Temmuz'a kadar zaman tanıyan Bakanlık yeni uygulamanın 1 Ocak 2022 tarihine kadar  kriterleri sağlamayan poşetlerin satışı yasaklanacağını bildirdi. Söz konusu kriterlere sahip olmayan ve barkodları bulunmayan poşetleri temin edenlerin ve barkodsuz olması nedeniyle farklı ücret talep edenlerin ALO 181 hattına şikayet edileceğinin ifade edildiği açıklamada plastik poşetlerin 2021 yılında da 25 kuruş olarak satışlarını devam edileceği kaydedildi.



Son Güncelleme: 13.03.2021 10:49
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Anahtar Kelimeler:
Plastik Poşetçevreci SloganSıfır Atık LogosuYeni Kriterler
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