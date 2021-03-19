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Bakanlıktan esnafa müjde! Borçlar 6 ay ötelendi, yeniden yapılandırmaya gidiliyor

Pandemi sürecinden en çok etkilenenler arasında yer alan esnafa Ticaret Bakanlığı'ndan müjde niteliğinde bir açıklama yapıldı. Bakan Pekcan, konuyla ilgili açıklamasında yapılandırma taksitlerini ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanmayan esnaflar için yeni bir kolaylık getireceklerini duyurdu.

19 Mart 2021 Cuma 14:30
Bakanlıktan esnafa müjde! Borçlar 6 ay ötelendi, yeniden yapılandırmaya gidiliyor
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Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında pandemiden en çok etkilenen esnaflar için borç yapılandırma uygulamasına gidilmişti. Borcunu yapılandırmaya sokan fakat ödeyemeyen yada yapılandırma uygulamasında fayda sağlayamayan esnaf ve sanatkarlar için Ticaret Bakanlığı yeni bir kolaylık getiriyor. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TESKOMB tarafından alınacak gecikme faizlerinden vazgeçildiği ve anapara borcuna 18 ay süreli bir taksitlendirme olanağı sunularak yeni bir yapılandırma uygulamasında geçildiğini duyurdu. Bakan Pekcan açıklamasında ayrıca Kovid-19 pandemisi dönemi içerisinde zor zamanlar esnaf ve sanatkarlar için yeni yapılandırmaya geçiş sisteminde taksitleri devam eden esnafların kalan taksitlerini faizsiz olarak 6 ay süreli öteleneceği bildirdi.



Son Güncelleme: 19.03.2021 14:30
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EsnafKredi Borçları6 Ay ötelemeBorç YapılandırmaTicaret Bakanlığı
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