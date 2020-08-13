Bakanlıklardan hemen alınabilen az 3 Bin TL'lik ödeme yardımı!

Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen desteklere bu yılda yenileri de ekleniyor. Bakanlık özellikle Koronavirüs pandemisi sürecinde maddi ve erzak yardımları ihtiyaç sahiplerine destek sağladı. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen bir yardım herkes tarafından bilinmiyor. Bu yardım kapsamında ev veya konutunu onarmak isteyen kişilere tamirat masrafları için destek sağlanmaktadır. Bu yardımı alacak kişilerin gereken şartları sağlaması gerekmektedir.

Evini onarmak veya yenilemek isteyen kişilere bu kapsamda 4 farklı yardım verilmektedir. Bu yardımların kontrolü ev sunumu devlet tarafından yapılmaktadır. Onarım desteklerinden ekonomik durumu iyi olmayan kişiler yararlanabilmektedir. Özellikle Koronavirüs’ün devam ettiği günümüzde bu tarz yardımlar unutulur oldu ve kimse başvuru yapmadı. Bu yardım sayesinde dar gelirli ailelerin barınma ihtiyacına destek sağlanmaktadır.

Ev ve Konut Tadilatı İçin 4 Yardım

Onarım ve Tadilat Desteği Ne Kadar?

Aile Bakanlığı onarım ve tadilat desteklerini 4 bölümde vermektedir. İlk yardım ev satın almak isteyen kişilere verilen desteklerdir. Diğer yardımda ise ev yapmak isteyenlere maddi destek verilmektedir. Bir diğer yardımda ise evin tadilatı ve onarımı için ekonomik yardım verilir. Son yardımda ise eve eşya alan kişilere destek verilmektedir.

Onarım ve tadilat desteği kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından betonarme ev yapmak isteyen kişilere 25 bin TL verilmektedir. Ayrıca prefabrik ev yapacaklara 20 Bin TL, ev onarım ve tadilatı yapacaklara 15 bin TL, ev eşyası alacaklara 3 bin TL destek verilmektedir. Bu destekler ihtiyaç sahiplerine tek sefer olacak şekilde ödenmektedir.

Onarım ve Tadilat Desteği Başvurusu

Devletten ev ve konut yardımı almak isteyen kişiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nın il müdürlüklerine müracaat etmesi gerekmektedir. Başvurularda başvuru sahibinin nüfus cüzdanı bilgilerini ve dilekçesini sunması gerekir. Başvurusu değerlendirilen ve onay verilen kişilere bakım ve onarım desteği kapsamında 15 bin TL ödenmektedir.