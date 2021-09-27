Bakanlık harekete geçti! 5 büyük zincir markete müfettiş gönderiliyor!

Ticaret Bakanlığı, ülkemizdeki beş büyük zincir marketteki fahiş fiyat artışlarının denetlenmesi için müfettiş görevlendirdi. Görevlendirilen müfettişler marketlerdeki tüm ürünleri teker teker inceleyecek.

Ticaret Bakanlığı’nca yapılan açıklamada, “Beş büyük zincir markette yumurta, süt, makana, pirinç, sebze ve meyve gibi tüm ürünlerde geniş yelpazeli fahiş fiyat artışının olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş’un talimatı ile Ticaret Müfettişleri görevlendirilmiştir.” İfadeleri yer aldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama sonrasında zincir marketlerin çoğunda fiyatların indirildiği ortaya çıktı.