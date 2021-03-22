İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...

Bakan Zümrüt'ten önemli duyuru: Normalleşme ve SGK teşvik destekleri devam edecek!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, pandemi sürecinde verilen kısa çalışma ödenekler ile ilgili sürenin uzatılmayacağını fakat bu ödeneklerin yerine 30 Haziran'a kadar normalleşme ve AGK teşvik desteklerinin devam edeceğini söyledi.

22 Mart 2021 Pazartesi 14:15
Bakan Zümrüt'ten önemli duyuru: Normalleşme ve SGK teşvik destekleri devam edecek!
Takip Et:

Ekonomi Muhabirleri Deneği (EMD) yönetimiyle bir araya gelen  süreceğini söyledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, normalleşme destekleri ve kısa çalışma ödenekleri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Pandemi sürecinde iş veren ve çalışanlara ödenen kısa çalışma ödenekleri ile ilgili sürede bir uzatma olmayacağını söyleyen Bakan Selçuk, bunun yerine normalleşme destekleri ve diğer SGK teşviklerinin devam edeceği müjdesini verdi.

Bu ay sonu kısa çalışma ödeneğinin sona ereceğini belirten Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 31 Mart tarihinden sonra da işverenlere yönelik normalleşme desteklerinin 30 Haziran tarihine kadar devam edeceği ve SGK'ya ödenecek olan primler ilgili de kendileriyle bir mahsuplaşma yapacaklarını ifade etti. Sosyal koruma kalkanı programı kapsamında hazırlana yeni istihdam politikalarıyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bakan Selçuk, 10-12 kişilik uzman ve akademisyen kadrodan oluşan bir ekip kurduklarını ve istihdamı korumak adında bu ekibin yeni politika değerlendirmelerinde bulunacağını belirtti. Bakan Selçuk, konuşmasının devamında SGK’da 23 ayrı teşvikleri olduğunu ve bunları sadeleştirerek işverenin daha kolay kavrayabileceği bir sistem oluşturacaklarını ve bundan sonraki süreçte makineleşmenin yoğun olacağı döneme gireceklerini kaydetti.

 

 



Son Güncelleme: 22.03.2021 14:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Zehra Zümrüt SelçukNormalleşme DesteğiSgk Teşvik DestekleriDestek ödemesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 22 Mart 2021 Pazartesi 1 BTC kaç tl oldu?
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 22 Mart 2021 Pazartesi 1 BTC kaç tl oldu?
22 Mart 2021 Pazartesi Fındık fiyatları! Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?
22 Mart 2021 Pazartesi Fındık fiyatları! Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?
22 Mart 2021 Pazartesi güncel canlı dolar kuru; Dolar ne kadar, kaç TL?
22 Mart 2021 Pazartesi güncel canlı dolar kuru; Dolar ne kadar, kaç TL?
Asya piyasası dolar kuru ne kadar? Dolar neden yükseliyor?
Asya piyasası dolar kuru ne kadar? Dolar neden yükseliyor?
Volkswagen Golf 8 2021 fiyatı ne kadar? Yeni Golf 8 özellikleri ve fiyat listesi
Volkswagen Golf 8 2021 fiyatı ne kadar? Yeni Golf 8 özellikleri ve fiyat listesi
2021 Dünya borsaları saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? Asya piyasaları çalışma saatleri
2021 Dünya borsaları saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? Asya piyasaları çalışma saatleri

Popüler Haberler

yağlı ciltlerde fondöten kullanımı nasıl olmalıdır? Yağlı ciltler için fondöten önerisi
Bugün gazete manşetlerinde neler var? 22 Mart 2021 Pazartesi bugünkü gazete manşetleri oku
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Aile Hekimimi intenetten değiştirebilir miyim? 2021 Aile hekimi değiştirme formu nasıl doldurulur?
TRT1 Hayatın Ritmi programını sunan Dr. Halit Yerebakan Kimdir?
22 Mart 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, 22 Mart 2021 maç programı
İstenmeyen sms gönderen numara nereye şikayet edilir? 2021
Emanet dizisindeki Zuhal karakteri kimdir? Hilal Yıldız nereli, yaşı kaç?
Ziraat Bankası düşük faizli sera kredisi müjdesi! 2021
NEF 2021 bursunu özellikleri nelerdir? Ne kadar süre ve kaç tl ödenir?
Star TV canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Akıncı dizisindeki Aylin karakteri Kimdir? Didem İnselel dizideki rolü ve hayatı
Arka Sokaklar Amir Ümit kimdir? Sevi Demirçivi gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
BluTV Çıplak 2. sezon ne zaman başlayacak? Çıplak yeni sezonu ile geri dönüyor
Rüyada kılıç görmek ne demektir? Rüyada kılıç görmenin tabiri ve anlamı
Kadayıflı muhallebi için malzemeler yapım malzemeleri ve tarifi
Bisiklet kredisi veren bankalar ve şartları 2021
Kalıcı makyaj yaptırmak zararlı mı? 2021 Kalıcı makyaj hakkında bilmeniz gerekenler
Android telefonu rootlamak nedir? İşlem nasıl yapılır, zararlımıdır?
QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredi kampanyası ile borçlarınızı yapılandırın
Mazeret izni hakkı kaç gündür, her yıl yenilenir mi? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.