Bakan Zümrüt'ten önemli duyuru: Normalleşme ve SGK teşvik destekleri devam edecek!

Ekonomi Muhabirleri Deneği (EMD) yönetimiyle bir araya gelen süreceğini söyledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, normalleşme destekleri ve kısa çalışma ödenekleri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Pandemi sürecinde iş veren ve çalışanlara ödenen kısa çalışma ödenekleri ile ilgili sürede bir uzatma olmayacağını söyleyen Bakan Selçuk, bunun yerine normalleşme destekleri ve diğer SGK teşviklerinin devam edeceği müjdesini verdi.

Bu ay sonu kısa çalışma ödeneğinin sona ereceğini belirten Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 31 Mart tarihinden sonra da işverenlere yönelik normalleşme desteklerinin 30 Haziran tarihine kadar devam edeceği ve SGK'ya ödenecek olan primler ilgili de kendileriyle bir mahsuplaşma yapacaklarını ifade etti. Sosyal koruma kalkanı programı kapsamında hazırlana yeni istihdam politikalarıyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bakan Selçuk, 10-12 kişilik uzman ve akademisyen kadrodan oluşan bir ekip kurduklarını ve istihdamı korumak adında bu ekibin yeni politika değerlendirmelerinde bulunacağını belirtti. Bakan Selçuk, konuşmasının devamında SGK’da 23 ayrı teşvikleri olduğunu ve bunları sadeleştirerek işverenin daha kolay kavrayabileceği bir sistem oluşturacaklarını ve bundan sonraki süreçte makineleşmenin yoğun olacağı döneme gireceklerini kaydetti.