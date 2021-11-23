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Bakan Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin tarihini açıkladı!

8 milyon çalışanın merakla beklediği asgari ücret zamları hakkında bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, görüşmelerin başlayacağı ve biteceği tarihle ilgili önemli bir detay paylaştı.

23 Kasım 2021 Salı 11:17
Bakan Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin tarihini açıkladı!
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zamlarıyla ilgili görüşmelerin başlamasına az bir zaman kala milyonlarca çalışanın merakla beklediği görüşme tarihini kamuoyuna duyurdu. Aralık ayında başında başlayacak ola asgari ücret görüşmelerinin ayın sonuna kadar uzatmayacaklarını belirten Bakan Bilgin, görüşmeleri en fazla 1-2 hafta içinde tamamlayacaklarını açıkladı.

Türkiye'de tüm gözler asgari ücret zamları hakkında görüşmelere başlayacak olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrilirken Bakan Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmeleri öncesi taraflarla ve sosyal ortaklarla görüşmeye başladıklarını ve ortak bir uzlaşma noktasına doğru ilerlediklerini söyledi. Yapılan araştırmalarda ilk verilerin uzlaşma yönünde olduğunu belirten Bakan Vedat Bilgin, son günlerin tartışmalı konusu olan kademeli asgari ücret uygulamasının hiçbir şekilde söz konusu olmadığını söyledi.


Son Güncelleme: 23.11.2021 11:17
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Vedat BilginAsgari ücret ZammıAsgari ücret GörüşmeleriGörüşme Tarihi
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