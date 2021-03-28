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Bakan Selçuk'tan önemli çağrı: SGK prim borçlarında son gün 31 Mart!

SGK primleri ile ilgili borcu olanlar için bir duyuru yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, borç yapılandırması için bir çağrı yaptı ve var olan borçların peşin olarak veya ilk taksit ödemelerinde son günün 31 Mart olduğunu açıkladı.

28 Mart 2021 Pazar 14:27
Bakan Selçuk'tan önemli çağrı: SGK prim borçlarında son gün 31 Mart!
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Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ait prim borçlarının yapılandırma kapsamında alınması sonrası, yapılandırma işlemlerinin peşin ödemeleri ve ilk taksit yatırma işlemlerinin 31 Mart tarihinde sona ereceğini duyuran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, prim borcu olan vatandaşlara bir çağrıda bulundu.

Yazılı açıklama yaparak SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla koronavirüs salgını sürecinde vatandaşların üzerlerinde bulunan yüklerin bir nebze olsun hafifletmeyi amaç edindiklerini belirten Bakan Selçuk, açıklamasına 2020 yılın 30 Aralık tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe gire 'SGK yapılandırma' başvuruları ile ilgili ödeme sürelerinin 31 Mart 2021 tarihinde sona ereceği bilgisini ekledi.

SGK prim borçlarıyla ilgili yapılacak olan yapılandırmaların, Bağ-Kur'a bağlı vatandaşlara da ciddi avantajlar getirdiğini belirten Bakan Selçuk, Bağ-Kur'lu olup daha önceki kanunda durdurulmuş olan hizmet sürelerindeki prim borçlarının 'Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi' (Yİ-ÜFE) ile güncellendiği ve Bağ-Kur'lularında belirlenen 31 Mart tarihine kadar ödeme yapmaları halinde durdurulan hizmet sürelerinin ihya edileceğini bildirdi.

GSS BORÇLARI SİLİNİYOR! 

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, açıklamasının devamında GSS prim borçlarıyla ilgili yapılandırmaların 30 Nisan 2021 tarihine kadar peşine veya taksit şeklinde ödenmesi halinde gecikme dolayısıyla uygulanmış olan cezaların tamamının silineceğini belirterek GSS primlerinin gelir testlerinden elde edilen sonuçlara göre başlangıç tarihi itibariyle güncelleneceğini ve ayrıca gelir testinden elde edilen sonuçlar sonrasında ay hane halkı içindeki gelirlerin asgari ücretten az olduğu tespit edilen vatandaşların da prim borçları silineceği ve bu borçların devlet tarafından ödeneceğini aktardı.

 



Son Güncelleme: 28.03.2021 14:27
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