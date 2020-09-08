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Bakan Selçuk Açıkladı! Nakdi ücret desteği ödemeleri başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yapmış olduğu açıklamada Nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün itibariyle hak sahiplerine ödenmeye başladığını duyurdu..

08 Eylül 2020 Salı 12:50
Bakan Selçuk Açıkladı! Nakdi ücret desteği ödemeleri başlıyor
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Küresel çapta yaşanan korona virüs pandemisi sebebiyle ekonomik anlamda etkilenen vatandaşlara Nisan ayında ödenmeye başlayan nakdi ücret desteği ödemeleri devam ediyor.

Ücretsiz izi maaş desteği olarakta bilinen Nakdi ücret desteği ödemeleri hak sahiplerine bugün itibariyle ödenmeye başladığını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,duyurdu.


Nakdi ücret desteği ödemesi almaya hak kazanan vatandaşlar hesaplarına yatacak ücretleri PTT şubelerinden tahsil edebilecekler..

Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül’de, 6-8 olanlara 9 Eylül’de yapılacak.

Öte yandan Bakan Selçuk, çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemi olan SED ödemelerininde hesaplara bugün itibariyle ödeneceği bilgisini paylaştı.



Son Güncelleme: 08.09.2020 12:50
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Anahtar Kelimeler:
Nakdi ücret Desteği ödemeleriAileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
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