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Bakan Selçuk açıkladı! Maaş ödemeleri erkene çekildi

Yılbaşı gününü de kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle emekli sandığından maaş alan vatandaşların maaş ödemeleri erkene çekildi. Haberi, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu.

29 Aralık 2020 Salı 12:12
Bakan Selçuk açıkladı! Maaş ödemeleri erkene çekildi
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31 Aralık günü başlayıp 4 Ocak tarihinde sona erecek olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle emekli maaşlarını ayın 1'i ila 5'i arasında alan vatandaşların maaşlarının erken ödenmesine karar verildi. Söz konusu karar ilişkin açıklama yapan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı 'Emekli Sandığı'maaşı alan vatandaşların aylıkları erken ödenecek." diye konuştu.

SGK kapsamı altına alınan Emekli Sandığı'ndan maaş alan emekli, dul ve yetim vatandaşların aylıkları her ayın 1'i ila 5'i arasında ödeme yapılıyordu. Yılbaşı gününü de kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle söz konusu maaş ödemelerinin erkene alınma kararı alındığını bildiren Bakan Selçuk açıklamasında 'Ocak ayının 1'i ve 3'ü arasında ödenecek olan emekli sandığı aylıklarını sokağa çıkma kısıtlamasından önce ödüyoruz. Böylece banka şubelerinde, kısıtlama sonrası yaşanabilecek yoğunluğun da önüne geçmiş olacağız.' ifadelerini kullandı.

Buna göre; maaşlarını ayın 1'inci günü alan vatandaşların ödemeleri bugün, 2'nci ve 3'üncü günü alan vatandaşlara ise 30 Aralık Çarşamba günü yapılacak. Ayın 4'üncü ve 5'inci günü maaş alan vatandaşların ödemeleri ise kendi ödeme günlerinde yani kısıtlamanın bittiği gün olan 4 ve 5 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.



Son Güncelleme: 29.12.2020 12:12
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Anahtar Kelimeler:
Emekli SandığıMaaş ödemeleriErken Maaş ödemesi
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