Bakan Pakdemirli'den balıkçılara müjde! Yardım tarihi açıklandı

Koronavirüs salgını bütün dünyayı ekonomik olarak sarstı. Ülkemiz de ekonomik anlamda zor zamanlardan geçiyor. Bu noktada bir nebze de olsa vatandaşın sıkıntısını gidermek için devlet, ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattı. Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalarla birlikte, vatandaşın sıkıntısı da artmıştı. Maddi yardımlarına devam eden devlet, bu yardımlara bir yenisini daha ekliyor.

Özellikle esnafın zor zamanlardan geçmesi, esnafa yapılan yardımları arttırmıştı. Esnafın yanı sıra üreticiler de, oldukça zorlu zamanlardan geçtiklerini ve devletten yardım beklediklerini ifade etmişti. Bu noktada üreticilere müjdeyi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli verdi.

Küçük ölçekli faaliyet gösteren geleneksel kıyı balıkçılarına, uzun süredir bekledikleri müjde verildi. Bakan Pakdemirli, yardımların gün içinde yatırılacağını duyurdu.

Ödemeler gün içinde yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada ödemelere gün içinde başlanacağını duyurdu. Saat 18:00’den sonra yaklaşık olarak 13 milyon 773 bin TL’nin balıkçılara ödeneceği açıklandı. Gerekli şartları yerine getiren vatandaşların, bu ödemeden yararlanacağı ifade edildi.