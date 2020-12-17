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Bakan müjdeyi verdi! Dar gelirli vatandaşlar için on binlerce sosyal konut inşa ediliyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gerçekleştirilen sektör buluşmalarında dar gelirli vatandaşlara on binlerce sosyal konut inşa çalışmaları olduğunu ifade etti.

17 Aralık 2020 Perşembe 23:22
Bakan müjdeyi verdi! Dar gelirli vatandaşlar için on binlerce sosyal konut inşa ediliyor!
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Sabah Gazetesi’nin sektörde oluşunun 35. Yıl dönemi sebebiyle Turkuaz Medya Grubunda düzenlenen “Sabah 35. Yaş Sektör Buluşmaları”na Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum video mesaj gönderdi.

AA’dan alınan habere göre; Bakan Kurum, dar gelirli aileler için konut inşa edildiğini ifade etti. 

Bakan Kurum, 25 milyar lira olan 80 bin konutluk kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerine başlayacaklarını ifade ederek, “ devam eden 272 bin konut ve başlayacak olan 80 bin konut olmak üzere toplamda 350 bin konutla 1,5 milyon vatandaşa konut ihtiyacına cevap vermiş olacağız” şeklinde konuştu.

Yeni normal dönemde şehircilikte 4 temel argüman önemseniyor

Yeni normal dönemde Bakanlık olarak şehircilik için 4 temel argümanı önemsiyoruz diyen Kurum, “ insanların temel ihtiyaçlarına erişimine daha çok odaklanıyoruz. Ucuz konut sağlayıp, meydanlar, açık alanlar, millet bahçeleri gibi kamusal alanları oluşturmada gayret gösteriyoruz. Konut çevresinde serpiştirilmiş bir donatı anlayışı değil, donatı merkezli konut anlayışını hakim kılmak için çaba gösteriyoruz. İnsan sağlığını iyi noktaya taşımaya gayret gösteriyor projelerin merkezine çevreyi, doğayı, mavi ve yeşil alanları getiriyoruz” şeklinde konuştu.

Kentsel dönüşümlerde merkezinde insanı ele alıp afetlere hazır, kimlikli, engelli dostu şehirler inşa ettiklerini söyleyen Kurum şöyle davam etti:

 “Dar gelirli vatandaşlarımız için on binlerce yeni sosyal konut üretiyoruz. Millet bahçeleri ve ekolojik koridorlarımızla yeşil alanlarımızı, korunan doğal alan büyüklüğümüzü arttırıyoruz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlattığımız ‘Sıfır Atık’ çatısı altında yüzlerce yeni çevre projesini, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bölgesel ve yerel eylem planlarımızı hazırladık, uygulamaya koyduk. Tüm bölgelerimizde bu planları belediyelerimizle birlikte hayata geçiriyoruz. Bugün sahadaki tüm inşa projelerimizi enerji verimli, sıfır atık uyumlu ve akıllı bina özellikleriyle donatılmış yapı teknolojileriyle inşa ediyoruz. Coğrafi Bilgi Sistemleri’yle doğru, hızlı ve güvenilir şehir verisi sunuyoruz.”

 



Son Güncelleme: 17.12.2020 23:22
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Anahtar Kelimeler:
SabahMurat KurumÇevre Ve Şehircilik BakanıKentsel Dönüşüm
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