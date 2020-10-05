Bakan Kurum'dan TOKİ'den ev alanlara müjde: Yüzde 20 indirim yapıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev sahibi olan binlerce vatandaşa müjde geldi.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, TOKİ'den ev alıp ödemelere devam eden vatandaşların borçlarının tamamen kapatmaları durumunda yüzde 20 indirim yapılacağını açıkladı.

Bakan Murak Kurum,TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza kalan taksitlerini kuruma peşin olarak ödeyip kapatan kişilere yüzde 20 indirim yapılacaktır, ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bakan Kurum, kampanyanın 21 ekim tarihinde başlayacağını ve 19 kasım'a kadar süreceğini bu süre içinde başvuruların alınacağını söyledi. Ayrıntıların daha sonra TOKİ tarafından açıklanacağını duyurdu.