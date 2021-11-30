Bakan Elvan'dan asgari ücret açıklaması geldi!

Asgari ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayının ilk haftası içerisinde toplanacak. 2022 yılında asgari ücretinin ne kadar olacağı gündemi meşgul etmeye devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan asgari ücretle ilgili önemli bir açıklama geldi. Türkiye’nin ekonomisinin 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4’lük bir büyüme olduğunu ifade eden Bakan Elvan asgari ücretin de bu büyümeden olumlu olarak etkileneceğini söyledi.

Ekonomideki Büyüme Asgari Ücrete Olumlu Yansıyacak

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan dışardan gelen taleple beraber Türkiye ekonomisinin yüzde 7,4 oranında büyüdüğünü belirtti. Bu büyümenin kişi başına düşen milli gelire yansıyacağı vurgulayan Bakan Elvan vatandaşların büyümeden en olumlu şekilde yararlanması için çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın Twitter hesabından yaptığı bu açıklamalar sonrası asgari ücretin 2022 yılında ne kadar olacağı sorusunu soranların sayısında artış yaşanacak gibi görünüyor. 2022 yılının asgari ücreti Aralık 2021 ayının ilk haftasında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapacağı görüşmeler sonrası kesin olarak açıklanacak.