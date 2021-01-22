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Bakan duyurdu! Zam farkları bugün hesaplara yatıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk emeklilerin maaşları ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Selçuk, maaş zam farklarının bugün hesaplarda olacağı bilgisi paylaştı.

22 Ocak 2021 Cuma 10:09
Bakan duyurdu! Zam farkları bugün hesaplara yatıyor
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2020 yılının ikinci yarısında oluşan enflasyon oranınında oluşmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin Ocak ayından itibaren maaşlarına alacakları zamda netleşmişti.

Açıklanan resmi rakamlara göre emekliliker Ocak ayın maaşlarına yüzde 8,36 oranında zam aldı ve milyonlarca emekli ocak ayı maaşlarını zamlı bir şekilde alacak.

Emeklileri ilgilendiren bir diğer önemli husus ise ocak ayı maaş zam farkları konusuydu, bu konuyla ilgili olarakta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan az önce önemli bir açıklama geldi.

Bakan Selçuk,emekli Sandığı kapsamındaki kişilerini ( yani maaşlarını peşin alan , memur emeklileri ) Ocak ayı maaş zam farklarının bugün hesaplarda olacağı bilgisini paylaştı.



Son Güncelleme: 22.01.2021 10:09
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Emekli Zam FarkıZam Farkı
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