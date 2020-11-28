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Bakan duyurdu! Kapıkule-Halkalı arası 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek

Korona virüs ile mücadele eden Türkiye diğer yandan yatırımlarına devam ediyor.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Tekirdağ Hayrabolu otobanının ilk etabının açılışında konuştu. Demir yolu yatırımları ile ilgili de açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu ,Kapıkule-Halkalı arası 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşeceğini duyurdu.

28 Kasım 2020 Cumartesi 20:14
Bakan duyurdu! Kapıkule-Halkalı arası 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek
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Korona virüs ile mücadele eden Türkiye diğer yandan yatırımlarına devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hayrabolu Tekirdağ Yolu'nun 1.etabı olan Hayrabolu-Kandamış arası 13 kilometrelik kesimin açılış törenine katıldı.

Bakan Karaismailoğlu konuşmasında, hedeflerinin Türkiye'nin her noktasında ekonomik kalkınmayı ve gelişmeyi sağlayacak yollar inşa etmek olduğunu söyledi ve yeni İpek Yolu'nda oyun kurucu olmak istediklerini vurguladı.

TEKİRDAĞ'A SON 18 YILDA 6 MİLYAR 862 MİLYON YATIRIM

 Tekirdağ'a ulaşım ve iletişim alanında 18 yıl içinde yaklaşık olarak 6 Milyar 862 milyon Lira yatırım yaptıklarını söyleyen  Bakan Karaismailoğlu, şu anda -Tekirdağ-Hayrabolu Yolu'nun birinci bölümünü açmalarının sevincini yaşadıklarını vurguladı. Karaismailoğlu, bugün açılışı yapılan yolun ilk etabı içinde 13 KM bölünmüş yolun, 3 köprü, 3 alt geçit ve 5 adet kavşak yapımının tamamlandığını söyledi ve maliyetin yaklaşık olarak 166 milyon lira olduğuna dikkat çekti.Projenin tamamı bittiğinde ise Tekirdağ Limanı ile yöredeki sanayi bölgelerinin Kapıkule'ye ulaşımı kolaylaşacağını, bölgedeki ticaret hacmi artacağını ve Tekirdağ ili sosyo-ekonomik kazanımlar elde edeceğini sözlerine ekledi.

4 SAATTEN 1 SAAT 20 DAKİKAYA DÜŞECEK

Bakan Karaismailoğlu açıklamasının devamında, ülkemizde demiryollarına yapılan yatırımlar hakkında konuştu ve Halkalı-Kapıkule demir yolu projesine start verdiklerini söyledi. 229 kilometre uzunluğunda olacak olan projenin maliyetinin ise 8 milyar olduğunu vurguladı. Dev projenin tamamlanmasıyla birlikte Edine yani kapıkule ile Halkalı arasındaki yolculuk süresinin 4 saaten 1 saat 20 dakikaya düşeceğini sözlerine ekledi.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 28.11.2020 20:14
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Anahtar Kelimeler:
Hızlı TrenDemiryoluKapıkule-halkalı Arası
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