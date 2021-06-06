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Bakan duyurdu! Haziran ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren haber duyurdu. Kasapoğlu Haziran ayı burs ve kredi ödemelerinin yapılmaya başlandığını açıklandı

06 Haziran 2021 Pazar 11:44
Bakan duyurdu! Haziran ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
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Milyonlarca üniversite öğrencisi uzaktan eğitime devam ederken ,Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren haber duyurdu. 

HAZİRAN AYI BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ BAŞLADI

Bakan Kasapoğlu yapmış olduğu duyuruda, üniversite öğrencilerine her ay ödenen burs ve kredilerin Haziran ayı ödemelerinin bugünden itibaren yapılmaya başlandığını açıkladı.

Devlet tarafından üniversite öğrencilerine ödenen burs ve krediler kişilerin kimlik numarasının son hanesine göre yapılıyor. Kimlik numarasının sonu 0" olanlar 6 Haziran, "2" olanlar 7 Haziran, "4" olanlar 8 Haziran, "6" olanlar 9 Haziran, "8" olanlar 10 Haziran'da burs ve kredi ödemeleri yapılacak.


Son Güncelleme: 06.06.2021 11:44
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Anahtar Kelimeler:
HaziranBURS VE KREDİ ÖDEMELERİ
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