Bakan duyurdu! Bayram ikramiyeleri bu tarihlerde hesaplarda olacak

Sayıları 13 milyonu bulan emekli vatandaşlara ödenecek olan Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi az önce netleşti.

Bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde hesaplarda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ramazan bayramı ikramiyelerinin 6-7 Mayıs tarihlerinde emekli vatandaşlara ve hak sahiplerine ödeneceğini duyurdu.

Zamlı bayram ikramiyes, 1.100 TL oldu

Dul ve yetimlere ödenecek tutar 275 TL - 825 TL arasında

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram ikramiyelerinin bu bayramda zamlı olacak ödeneceğini geçtiğimiz gün müjde olarak duyurmasının ardından zamlı bayram ikramiyesinin de 1.100 TL olduğu açıklandı.

Emekli vatandaşların kendilerin ödenecek Bayram ikramiyesi tutarı 1.100 TL olurken, dul ve yetimlere ödenecek tutar hak sahibi oldukları oran ödenecek. Dul ve yetimlere ise ödenecek bayram ikramiyesi tutarının ise 275 TL- 825 TL arasında olacak.