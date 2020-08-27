Bakan Bekir Pakdemirli 71 Projeye 71 Milyon TL hibe duyrusunu paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli binlerce çiftçiyi yakından ilgilendiren yeni bir açıklamada bulundu. Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamasında 71 proje için 71 milyon lira hibe desteği verileceğini ifade etti. Kırsal kesimdeki yatırımların yapılmasına devam edildiği ve Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı olan IPARD-II kapsamında yeni hibeler verileceği aktarıldı.

Hibe Desteği Verilecek

Bekir Pakdemirli, kırsalı kalkındırmak ve kente doğru göçe engel olmak için, kadın ve genç girişimcileri teşvik etmek ve istihdamı sağlamak için IPARD-II bünyesinde destek ödemelerinin verileceğini dile getirdi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu üzerinden farklı sektördeki yatırımlara %40 ve %70 arasında hibe desteği verildiğini aktarıldı.

IPARD-II programı bünyesinde 25 Kasım 2019’da yayımlanan 8. Başvuru Çağrı İlanı çerçevesinde 2. Grup sonuçları belirlendi. Buna göre tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasıyla ilişkili sektör içinde 71 proje için 71 milyon TLhibe verilecek. Bu ödemeler sonrasında toplamda kırsal için 183 milyon lira yatırım yapılmış olacağı ön görülmektedir. Bakan Bekir Pakdemirli açıklanan projelerden 43 tanesinin süt işletme tesisi ve süt toplama merkezi, 3 tanesinin kırmızı et işleme ve kesimhane, 4 tanesinin kanatlı eti işletme ve kesimhane, 1 tanesinin su ürünleri işleme ve 20 tanesinin ise meyve ve sebze işleme ile soğuk hava deposu yatırımlarını bünyesine aldığını aktardı.