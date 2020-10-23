Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi!

Yaşanan koronavirüs hastalığı sebebiyle daralma sürecinden yavaş yavaş çıkan ekonomimizden güzel haberler gelmeye devam ediyor.

Bu konuda bir müjde de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Bakan Albayrak twitter adresinden yaptığı paylaşımda Bakanlık kadrolarında istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağını duyurdu.

Bakan Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı kadrolarında 2 bin kişi, özel yapılacak sınav sonucu ile de 3000 kişinin atamasının kadrolara yapılacağını söyledi. Atama sürecinin ise yarından itibaren başlayacağını vurguladı.

Bakan Koca yapmış olduğu duyuruda ;

500 Hazine ve Maliye uzman yardımcısı, 15 Hazine ve maliye müfettiş yardımcısı, 1000 gelir uzmanı, 175 vergi müfettişi yardımcısı,300 defterdar uzman yardımcısı,1500 defterdar uzmanı, 1500 gelir uzmanı alınacağını açıkladı.

İşte konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yapmış olduğu paylaşım ;