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Bağkur'lu olanlara borç affı müjdesi geldi! Yasa ne zaman yürürlüğe girecek?

Bağkur'lu olanlara müjde geldi! Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan yeni yasada Bağkur ve SGK borcu olanlara af müjdesi geldi. TBMM'de sunulan yasaya göre yeni yasanın ne zaman yürürlüğe gireceği merak konusu oldu.

23 Ekim 2020 Cuma 14:30
Bağkur'lu olanlara borç affı müjdesi geldi! Yasa ne zaman yürürlüğe girecek?
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Bağkur dondurma müjdesi! TBMM'ye sunulan yasada borçların dondurulması ve geri ödenmesine ilişkin prim hükümlerini de kaldıracak. Binlerce Bağkur’lu için öngörülen kıdemli borç iptal düzenlemeleri ile borç silinecek ve yeni bir sayfa başlayacak. Bu nedenle sağlık hizmetlerine erişimi olan ancak borcu nedeniyle emekli olamayanlar emekli maaşı almaya hak kazanacak. Bağkur, SGK ve Vergi affını içeren torba yapım yasasının en geç 2020 yılı sonunda yürürlüğe girmesini bekliyoruz.

Bağkur Dondurma Nasıl Olacak?


Torba kanununda yer alan sigorta primi borçlarının silinmesine ilişkin hükümler aşağıdaki gibidir:

5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 82- Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, 31/10/2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödememeleri veya ilgili Kanunları uyarınca yapılandırmamaları halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulur. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek bunlara Kurum alacakları arasında yer verilmez. Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 1/11/2020 tarihi itibarıyla yeniden başlatılır.

Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilir. Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Tebliğ edilen borç tutarının bu süre içinde tamamen ödenmemesi hâlinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. İhya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılır.

Birinci fıkraya göre sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında 1/1/2012 tarihinden bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler için genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz.

Sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanlar için de bu maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.”

Peki Bağkur Borçları Nasıl Dondurulacak/Silinecek?

Yukarıdaki düzenlemeden hareketle:

  • Prim borcunu 2020/10 tarihinden önce ve sonra geciktiren kişinin yeniden yapılanma başvurusunda bulunmaması veya yeniden yapılanma yasasının yürürlüğe girmesinden sonraki iki ay içinde bu borçlarını geri ödememesi durumunda bu borçlar silinecektir.
  •  Prim ödemeyenler, dondurulan kayıt tarihinden sonra feragat edilecektir. Primi ödemesi, prim ödemesinin yeterli olduğu son aydan itibaren 2020 / Ekim öncesi tüm borçlarını silecekler.
  • 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren Ziraat Ticaret Odası'nın tescili, vergi kaydı veya onlarla devam eden ortaklık, yukarıda belirtilen fesih tarihine göre yapılacak olup, tahvilleri ihraç edildiğinde borcu kalmayacaktır.
  • Kaydına devam etmeyenler, terk edildikleri günden itibaren serbest bırakılacaktır. Prim borçlarını ödemediğiniz takdirde 2 aylık süreyi beklemeden SGK'ya dondurma / silme başvurusunda bulunabilirsiniz.
  • 2 ay içinde başvurmaz veya yapılandırmaz / ödeme yapmazsanız, SGK ikinci ayın sonunda Sanal Terk etme 82 işlemini gerçekleştirecektir.
  • Sigortalı veya hak sahibi tarafından talep edilmesi halinde dondurulmuş hizmet süresi kaldığı yerden devam ettirilebilir.

Bağkur Sildirme Dilekçesi Öneği

Yapılandırma resmi gazetede yayınladıktan sonra, iki ay beklemeden aşağıdaki başvuru ile borç affı ve hizmetleri dondurmak için SGK'ya başvurabilirsiniz;

  • …./…./….. tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 5510 Sayılı Kanunun Geçici 82’inci maddesine eklenen düzenleme gereği 2020/Ekim ayı ve öncesi 4b prim borçlarımın silinerek hizmetlerimin dondurulması hususunda gereğini arz ederim.


Son Güncelleme: 23.10.2020 14:30
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Anahtar Kelimeler:
SGKBağkurYapılandırma
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