Bağkur prim borcu nasıl yapılandırılır? Yapılandırma işlemi yapılmazsa ne olacaktır? Yapılandırma şartları nelerdir?

Bağkur Prim Borçları Nasıl Yapılandırılır?

Tasarının TBMM'ye iletilmesinin ardından Bağkur sigorta parasını sosyal güvenlik kurumuna borçlu olanların iki farklı seçeneği olacak. Buna göre Bağkurlu olanlar prim borcunu ödeyecek, aksi takdirde sigorta süresi askıya alınacak. Askıya alma süresi, emeklilik kapsamı olarak değerlendirilmez. Meclis gündeminde yer alan istihdam paketi kapsamında Plan Bütçe Komisyonu'na eklenen önerilen borç yapısında Bağkur'un prim borcu için ayrı bir hüküm bulunmaktadır. İlgili yönetmelik, birikmiş Bağkur borcunun tamamen sona erdirilmesini amaçlamaktadır.

Daha önceki bir düzenlemede en az beş yıl ödenmemiş borçlar ve başka bir yapısal düzenlemede en az on iki aydır bekleyen borçlar için benzer uygulamalar yapılmıştır. Yeni düzenleme 31 Ekim 2020'den itibaren tüm prim borçlarını kapsayacak. Bu kapsamda, esnaf ve tarımsal Bağkurluların borçlarını 31 Ekim 2020 tarihine kadar geri ödemeleri için iki aylık süre verilecek. Bu süre, kanunun resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren başlayacaktır. Borçlarını geri ödemek için nakit kullanamayanlar ise kanun kapsamında yeniden yapılanma başvurusunda bulunacaklar.

Prim Ödeme Süreleri Geçerli Kabul Edilecek

Sigorta primi borcunun geri ödenmemesi veya yapıya dahil olmaması durumunda, Bağkurlu'nun primi şahsen ödemediği sigorta süresi sona erecektir. Daha önce herhangi bir dönem için ödeme yapmışlarsa, bu süreler geçerli sayılacaktır. Özellikle Bağkurlular emeklilik dönemlerini doğrudan etkileyeceği için buna dikkat etmelidir. Öneğin 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren 4B kapsamına giren bir kişi 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren sigorta primi ödememiş ise 1 Ocak 2019 tarihinden sonraki sigorta süresi emekli aylığına dahil edilmeyecektir ve Emekli maaşları hesaplanırken bu süreler geçersiz sayılır.

Prim ödemeyenler Bağkur 4B'yi sigortalatmış olsa bile tüm sigorta süreleri dondurulacak. Sigortası ertelenen kişi, iş adamı olarak çalışmaya devam ederse 1 Kasım 2020'de sigortalılık süresi yeniden başlayacak.

Süre Canlandırılabilecek

Öte yandan SGK prim borcu tahsis etmek isteyenler için önemli bir kolaylık sağlar. Sigortalı olan kişinin veya hak sahibi vefat halinde talepte bulunursa sigorta primlerinin ödenmesi ile sigortalı sürenin tamamı geri alınabilir. Ancak bu sürelerin eski haline getirilebilmesi için tüm dönemler için sigorta primlerinin ödenmesi gerekmektedir. Prim, ödeme tarihinde kişi tarafından belirlenen tutarın 7,5 katına kadar asgari ücrete göre ödenebilir.

Sosyal güvenlik kurumuna canlandırma başvurusu yapıldıktan sonra ödenecek prim hesaplanacak ve kişiye bildirilecektir. Bildirimden sonraki üç ay içinde borcun geri ödenmesi durumunda, durdurulmuş olan süreler sigorta süresi içinde yeniden değerlendirilebilir. Benzer şekilde, çalışma saatleri emeklilik hesabına eklenecektir. Bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde borcun tamamı geri ödenmez ise bu süreler sigorta süresine dahil edilmeyecek ve geri ödenen para faizsiz olarak iade edilecektir. Canlanmadan elde edilen hizmet süresi, borcun geri ödeme tarihinden itibaren geçerli sayılabilir. Sigortası durdurulan kişilerin 2012 yılından itibaren yürürlükte olan genel sağlık sigortası mevzuatı geçerli olmayacaktır.