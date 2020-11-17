İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Takım ilk kez Rusya'yı mağlup etti
Son Dakika
Milli Takım ilk kez Rusya'yı...
Bakan Koca uyardı: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor
Bakan Koca uyardı: Virüs daha...
Konya'da bir genç, birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını vurup öldürdü
Konya'da bir genç, birlikte olduğu...
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...

Bağkur prim borcu nasıl yapılandırılır? Yapılandırma işlemi yapılmazsa ne olacaktır? Yapılandırma şartları nelerdir?

Mecliste ele alınan son yapılandırma ile sosyal güvenlik kurumlarına borcu yüksek olan Bağkurlular için iki farklı yapılandırma planı ortaya çıkacak. Bu durumda Bağkurlular prim borcunu ödeyecek veya yeniden yapılandıracaklar, aksi takdirde sigorta süresi durdurulacaktır? Peki prim borçlarını yapılandırmak için ne yapılmalı?

17 Kasım 2020 Salı 02:15
Bağkur prim borcu nasıl yapılandırılır? Yapılandırma işlemi yapılmazsa ne olacaktır? Yapılandırma şartları nelerdir?
Takip Et:

Bağkur Prim Borçları Nasıl Yapılandırılır?

Tasarının TBMM'ye iletilmesinin ardından Bağkur sigorta parasını sosyal güvenlik kurumuna borçlu olanların iki farklı seçeneği olacak. Buna göre Bağkurlu olanlar prim borcunu ödeyecek, aksi takdirde sigorta süresi askıya alınacak. Askıya alma süresi, emeklilik kapsamı olarak değerlendirilmez. Meclis gündeminde yer alan istihdam paketi kapsamında Plan Bütçe Komisyonu'na eklenen önerilen borç yapısında Bağkur'un prim borcu için ayrı bir hüküm bulunmaktadır. İlgili yönetmelik, birikmiş Bağkur borcunun tamamen sona erdirilmesini amaçlamaktadır.

Daha önceki bir düzenlemede en az beş yıl ödenmemiş borçlar ve başka bir yapısal düzenlemede en az on iki aydır bekleyen borçlar için benzer uygulamalar yapılmıştır. Yeni düzenleme 31 Ekim 2020'den itibaren tüm prim borçlarını kapsayacak. Bu kapsamda, esnaf ve tarımsal Bağkurluların borçlarını 31 Ekim 2020 tarihine kadar geri ödemeleri için iki aylık süre verilecek. Bu süre, kanunun resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren başlayacaktır. Borçlarını geri ödemek için nakit kullanamayanlar ise kanun kapsamında yeniden yapılanma başvurusunda bulunacaklar.

Prim Ödeme Süreleri Geçerli Kabul Edilecek


Sigorta primi borcunun geri ödenmemesi veya yapıya dahil olmaması durumunda, Bağkurlu'nun primi şahsen ödemediği sigorta süresi sona erecektir. Daha önce herhangi bir dönem için ödeme yapmışlarsa, bu süreler geçerli sayılacaktır. Özellikle Bağkurlular emeklilik dönemlerini doğrudan etkileyeceği için buna dikkat etmelidir. Öneğin 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren 4B kapsamına giren bir kişi 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren sigorta primi ödememiş ise 1 Ocak 2019 tarihinden sonraki sigorta süresi emekli aylığına dahil edilmeyecektir ve Emekli maaşları hesaplanırken bu süreler geçersiz sayılır.

Prim ödemeyenler Bağkur 4B'yi sigortalatmış olsa bile tüm sigorta süreleri dondurulacak. Sigortası ertelenen kişi, iş adamı olarak çalışmaya devam ederse 1 Kasım 2020'de sigortalılık süresi yeniden başlayacak.

Süre Canlandırılabilecek

Öte yandan SGK prim borcu tahsis etmek isteyenler için önemli bir kolaylık sağlar. Sigortalı olan kişinin veya hak sahibi vefat halinde talepte bulunursa sigorta primlerinin ödenmesi ile sigortalı sürenin tamamı geri alınabilir. Ancak bu sürelerin eski haline getirilebilmesi için tüm dönemler için sigorta primlerinin ödenmesi gerekmektedir. Prim, ödeme tarihinde kişi tarafından belirlenen tutarın 7,5 katına kadar asgari ücrete göre ödenebilir.

Sosyal güvenlik kurumuna canlandırma başvurusu yapıldıktan sonra ödenecek prim hesaplanacak ve kişiye bildirilecektir. Bildirimden sonraki üç ay içinde borcun geri ödenmesi durumunda, durdurulmuş olan süreler sigorta süresi içinde yeniden değerlendirilebilir. Benzer şekilde, çalışma saatleri emeklilik hesabına eklenecektir. Bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde borcun tamamı geri ödenmez ise bu süreler sigorta süresine dahil edilmeyecek ve geri ödenen para faizsiz olarak iade edilecektir. Canlanmadan elde edilen hizmet süresi, borcun geri ödeme tarihinden itibaren geçerli sayılabilir. Sigortası durdurulan kişilerin 2012 yılından itibaren yürürlükte olan genel sağlık sigortası mevzuatı geçerli olmayacaktır.



Son Güncelleme: 17.11.2020 02:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BağkurPrim BorcuYapılandırma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Garanti BBVA FAST ile IBAN olmadan para transferi dönemi
Garanti BBVA FAST ile IBAN olmadan para transferi dönemi
Kamu çalışanları için Kasım ayı e-bordrosu yayımlandı
Kamu çalışanları için Kasım ayı e-bordrosu yayımlandı
2021 senesinde beklenen Asgari Ücret tutarı TİSK tarafından açıklandı!
2021 senesinde beklenen Asgari Ücret tutarı TİSK tarafından açıklandı!
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet Kurumu devreye girdi
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet Kurumu devreye girdi
Koronavirüs aşı gelişmeleri üzerine altın sert düştü
Koronavirüs aşı gelişmeleri üzerine altın sert düştü
Güvenli liman altında çok sert düşüş!
Güvenli liman altında çok sert düşüş!

Popüler Haberler

Bağkur prim borcu nasıl yapılandırılır? Yapılandırma işlemi yapılmazsa ne olacaktır? Yapılandırma şartları nelerdir?
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri 17 Kasım 2020 Salı
Green card başvuruları ne zaman açıklanacak? 2020 Green card başvurusu için gerekli belgeler
Ehliyet sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? 2020 Kimlik numarası ile ehliyet sorgulama işlemleri
Memur ve emekli maaşları ne zaman hesaba geçer? 2020 Memur maaşları ne zaman saat kaçta yatıyor?
Güldür Güldür ne zaman yayınlanacak, yeni yayın günü ne zaman?
Kuvel Kalesini kim, ne zaman fethetti?
Akın Akınözü Hercai setinde kavga mı etti? Hercai'de şok kavga iddiası
Kuvel Kalesi gerçekte var mı? Kuvel Kalesi nerede, kim fethetmiştir?
Pelin Çift ile Gündem Ötesi programına nasıl soru sorulur?
Maria ve Mustafa dizisinin erken final kararının sebepleri
Akın Akinozu kimdir? Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü nerelidir?
TRT Yedi Numara, Yedi Tepe İstanbul gibi efsane dizileri ne zaman başlayacak?
Aile Bakanlığı 1600 TL ödemeleri başvuruları ne zaman başlayacak, ücretler ödenmeye ne zaman başlayacak?
26 Eylül Perşembe Reyting sonuçları Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber reytinglerde kaçıncı sırada yer aldı?
Devletten karşılıksız işsizlik maaşı ödemesi! İşsizlik maaşı nasıl alınır? Karşılıksız 1300 TL maaş ödemesi
Tv8 Masterchef Junior başvuru formu ve iletişim bilgileri
Rüyada tekneye bindiğini görmek ne demektir? Rüyada tekneye bindiğini görmek anlamı, tabiri nedir?
BİM 17 Kasım 2020 Salı aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Yasak Elma Kaya diziden ayrılacak mı, ölecek mi? Barış Kılıç Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli kredi sunan banka hangisi? Kasım 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.