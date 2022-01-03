Bağkur borç sildirme başvuruları başladı! Bağkur borç sildirme başvurusu nasıl gerçekleştirilir?

Bağkur, ülkemizin birçok vatandaşı için sosyal güvenlik kurumları kapsamındaki sigorta kollarından biridir. 4b sigortası ile vatandaşlar prim öder, emeklilik ve sağlık hizmetlerinden yararlanır. 4b sigorta sektöründeki kişilerin primlerini ve emeklilik zamanı geldiğinde alacakları emekli maaşını ödemeyi garanti ederler.

Bağkur bünyesindeki kişilerin ödeyeceği sigorta primlerinin gecikmesi veya ödenmemesi durumunda, kişilerin sigorta borcu kapsamındaki Bağkur borçlarına yazılır. Birçok vatandaş, 4b sigorta borcu yeniden yapılandırma sürecini nasıl yürüteceğini bilmek istiyor. Bugün devlet, 4b sigortası kapsamında prim borcu bulunan vatandaşlara sigorta borçlarını af hakkı tanımaktadır. 2021 yılında Bağkur borç iptal şartlarını yerine getiren hak sahibi vatandaşların 4b sigorta borçları iptal edilecek.

Bağkur bir sigorta dalıdır ve özel veya devlet kurumlarında çalışan kişiler sigortaya üyedir. Tüccar, zanaatkar ve patronların bulunduğu Bağkur'un iş kolları bu sigortanın kapsadığı primleri ödeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanabilir ve ilerideki emekliliklerine yatırım yapabilirler.

Bağkur'un prim borcu ödemesi asgari ücret üzerinden hesaplanmakta, primlerin yanı sıra bireylere emeklilik ve malullük sigortası da sağlamaktadır. 4b sigortası kapsamındaki bir vatandaşın vefatı halinde, aile fertleri ödedikleri primler üzerinden toplu ödeme alabilirler.

Birçok 4b poliçe sahibi birikmiş borçları için endişeleniyor. Birikmiş borcun faiz oranı arttıkça, prim ödenmesine neden olacaktır. Bu durumda devlet, sigortalının birikmiş borçlarının 4b yeniden yapılandırılması sürecini yürüteceğini açıklamıştır. Bağkur kapsamındaki sigortalılar, birikmiş borçları olduğu taktirde sağlık hizmetlerinden yaralanamamaktadır. Bu nedenle Bağkur'un birikmiş borçlarının geri ödenmesi insanlar için sevindirici bir süreç olacaktır.

Bağkur borç sildirme şartları nedir?

Borç sildirme işleminin kullanılabilmesi için gerekli şartlar görülmektedir. Bu şartlar yerine getirildiğinde Bağkur borçları silinebilmektedir. 4b borç sildirme şartları aşağıdaki gibidir:

Borç sildirmeyi amaçlayanların borçlarının en aşağı 2 yıllık olması gerekir.

Borç silinmesi için başvuruda bulunan kişilerin borçlarının silinmesi belirli bir süre tanınır. Kişilerin bu süre kapsamında yapılandırma işlemi gerçekleştirmesi halinde yeni bir ödeme planı hazırlanarak ödemeler gerçekleşir.

Borç sildirmeye başvuran kişilerin borçlarının silinmesiyle beraber yıllar içerisinde verilen hizmetler de silinir. Kişilerin hizmetlerinin silinmesinin ardından emeklilik süresi zarar görebilir, emeklilik yaşının uzaması söz konusu olabilir. Borçlar geri ödendiğinde ise hizmetler düzelecektir, emeklilik süresi etkilenmeyecektir.

Bağkur borç sildirme işleminden yararlanmak isteyenler 31.08.2021 tarihine kadar müracaatta bulunması gerekmektedir. Söz konusu tarihe kadar müracaatta bulunduktan sonra da 01.11.2021 tarihine kadar da ilk taksitin ödenmesi gerekmektedir.

2021 Nisan ayı öncesine ait genel sağlık sigortası prim borcunun 31.12.2021 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve faizleri de silinecektir.

prim borcunun 31.12.2021 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve faizleri de silinecektir. Daha önceden gelir testi yaptırmamış Bağkur kapsamında sigortalılar için, gelir testi yaptırmaları halinde hane içi gelirin asgari ücret brüt tutarının üçte birini geçemeyecek halde çıkması ile kişilerin GSS prim borçları da silinecektir.

Bağkur borç sildirmeye kimler başvurabilir?

Bağkur borç sildirme işlemine kimlerin başvurabildiği merak konusu. Herkesin başvuramamasıyla beraber başvurabilen kişiler esnaflar, sanatkarlar, tarım Bağkur sigortalı kişiler, 12 ay ve fazla prim borcu olan Bağkur sigortalıları, önceden Bağkur prim borcu yapılandırmasında bulunmuş olan kişiler, yapılandırma işlemi iptali gerçekleştirmiş olan Bağkur sigortalıları, Bağkur borç sildirme hizmetinden yararlanabilecektir.

Bağkur borç sildirme başvurusu nasıl gerçekleştirilir?

Birçok kişi prim borçlarını kapatmak ve borç iptal işlemlerini nereden yaptıracağını bilmek ister. Bağkur borç iptal işlemleri için öncelikle borç iptal talebinde bulunulmalıdır.

4b borç sildirme başvuruları şu şekilde gerçekleştirilir:

Bağkur borcu bulunan şahıslar başvurularını, Sosyal Güvenlik Merkezi’ne giderek, posta yoluyla ileterek veya e-devlet üzerinden teslim edebilmektedir.

Başvuruda bulanacak Bağkur sigortalısının Çiftçi Bağkur’lu olması halinde, eski adı ile sigortalılık belgesi olan İB Formu ile güncel çiftçilik kaydınızı da ekleyerek başvuru işleminde bulunun.

Bunların yanı sıra borç sildirme dilekçesi yazılması gerekmektedir.

E-devlet sistemi üzerinden borç sildirme işlemi şu şekilde gerçekleştirilir:

E-devlet sistemi ekranı üzerinden kimlik doğrulama işleminizi gerçekleştirin.

Ekran üzerinde yer alan arama bölümüne SGK borç yapılandırması yazarak aratın.

Ekranda çıkacak sonuçlar üzerinden işleminize uygun menüyü seçerek devam edin.

Belirtilen tarihler arasında başvuru işlemi gerçekleşebilecektir. Bu sebeple başvuru tarihlerinin kaçırılmaması gerekmektedir.

Başvuru sonrası Bağkur borçlarının ne kadarı silinmektedir?

Borç iptal sürecinden geçmek isteyen yüksek değerli birçok borçlu, borç yapılandırma süreci kapsamında ne kadar borcun iptal edileceğini bilmek istiyor. Bağkur'un borç iptali kapsamında tüm borçlar iptal edilmeyecek. Borç iptal işlemi kapsamında, ödenmemiş borca eklenen temerrüt faizi ortadan kaldırılır.Yapısal süreç kapsamında devlet, eski borcunu ortadan kaldırmayacaktır. Kişilerin bunu bilmesi önemlidir. Borç iptal işlemi sırasında borcun temerrüt faizi düşülerek kişilerin daha rahat bir ödeme alabilmeleri beklenmektedir. Bağkur borç yapılandırma talebiniz nedeniyle geri ödeme planına uyulması gerekmektedir. Ödeme planından çekilen ve ödemeyi geciktirenlerin borç yapılandırma işlemleri iptal edilecektir.

Bağkur borçları ödenmediğinde ne olur?

Bağkur'un prim borçlarının ödenmemesi durumunda, şahısların ödemediği borçlar için faiz işlemi yürürlüğe girer. İnsanlar borçlarını ödemek ve geciken ödemelerin faizini ödemek zorundadır. İlan edilen borç kapatma işlemi kapsamında, kişisel borç faizi kaldırılacaktır. Aylık prim ödemeyenler ise kullanamayacaktır.

Bağkur borç sorgulama işlemi nasıl gerçekleştirilir?

Bağkur prim borcu olan şahısların borçlarının miktarını öğrenmesi mümkün. Borçlar e-devlet üzerinden şu şekilde sorgulanabilmektedir: