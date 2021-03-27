Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar dikkat! Maaşlarda son 1261 gün önemi

5510 Sayılı Yasa'ya istinaden tek çatı altında toplanan Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı çalışanlarının emekli maaş hesaplamaları ayrı ayrı yapılmaya başlanılmıştı. Bu kurumlara bağlı olarak çalışan ve emeklilik günü geldiğinde dilekçesini vermek isteyen binlerce çalışan için çok önemli bir bilgi paylaşıldı.

Yapılan bilgilendirme duyurusunda son 3.5 yılı kapsayan 1261 gün ile emeklilik statülerinin değişeceği belirtildi. Yani 1 Ekim 2008 yılından önce sigortalı olarak bağlı olunan kurumdan alınacak emeklilik maaşı son 3.5 yıl içerisindeki çalışmalar belirleyecek.

Emekli dilekçesi verilmeden son 1261 gün çalışması hangi statü kapsamında gerçekleşmişse çalışanın o statüden emekli olacağının ifade edildiği açıklamada 10 yıl süre boyunca Bağ-Kur kapsamında çalışmış olan bir kişinin son 1261 gün SSK'lı çalışması halinde SSK'dan emekli olacağı ve buna istinaden maaş bağlanacağı belirtildi. Bu durumda hep prim şartı düşerken Bağ-Kur'a göre de daha fazla maaş alma olanağı doğmuş oluyor.

Diğer taraftan; emeklilik olarak bakılacak olan kurumun son 7 yılını geriye doğru takvim günü olarak değil de sigortalı olarak geçmiş olan 7 yıl olarak anlaşılması gerekiyor. 1 Ekim 2008 yılından sonra sigortalı olan çalışanların ise tüm çalışma hayatına bakıldığı belirtilirken şayet birden fazla kurumda çalışma akdiniz bulunuyorsa hizmet birleştirmesine giderek prim sayıları tamamlanabiliyor.