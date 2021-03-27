İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı renk elbisesi olay oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı...
Türk bilim insanları, burun spreyi olarak geliştirecekleri aşıyla bulaşı engelleyecek!
Son Dakika
Türk bilim insanları, burun spreyi...
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...

Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar dikkat! Maaşlarda son 1261 gün önemi

Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı kurumlarından emekli olmak için gün sayan binlerce aday hakkında çok önemli bir açıklama geldi. Prim şartını düşürmek ve alınacak olan emekli maaşını yüksek tutulması açısından son 1261 günün önemli olduğu belirtildi.

27 Mart 2021 Cumartesi 22:08
Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar dikkat! Maaşlarda son 1261 gün önemi
Takip Et:

5510 Sayılı Yasa'ya istinaden tek çatı altında toplanan Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı çalışanlarının emekli maaş hesaplamaları ayrı ayrı yapılmaya başlanılmıştı. Bu kurumlara bağlı olarak çalışan ve emeklilik günü geldiğinde dilekçesini vermek isteyen binlerce çalışan için çok önemli bir bilgi paylaşıldı. 

Yapılan bilgilendirme duyurusunda son 3.5 yılı kapsayan 1261 gün ile emeklilik statülerinin değişeceği belirtildi. Yani 1 Ekim 2008 yılından önce sigortalı olarak bağlı olunan kurumdan alınacak emeklilik maaşı son 3.5 yıl içerisindeki çalışmalar belirleyecek.

Emekli dilekçesi verilmeden son 1261 gün çalışması hangi statü kapsamında gerçekleşmişse çalışanın o statüden emekli olacağının ifade edildiği açıklamada 10 yıl süre boyunca Bağ-Kur kapsamında çalışmış olan bir kişinin son 1261 gün SSK'lı çalışması halinde SSK'dan emekli olacağı ve buna istinaden maaş bağlanacağı belirtildi. Bu durumda hep prim şartı düşerken Bağ-Kur'a göre de daha fazla maaş alma olanağı doğmuş oluyor. 

Diğer taraftan; emeklilik olarak bakılacak olan kurumun son 7 yılını geriye doğru takvim günü olarak değil de sigortalı olarak geçmiş olan 7 yıl olarak anlaşılması gerekiyor. 1 Ekim 2008 yılından sonra sigortalı olan çalışanların ise tüm çalışma hayatına bakıldığı belirtilirken şayet birden fazla kurumda çalışma akdiniz bulunuyorsa hizmet birleştirmesine giderek  prim sayıları tamamlanabiliyor.

 

 



Son Güncelleme: 27.03.2021 22:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bağ-KurSSKEmekli SandığıEmekli Maaşı1261 Gün Desteği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat bankası yeni genel müdürü kim oldu? Alpaslan Çakar kimdir? Alpaslan Çakar biyografisi
Ziraat bankası yeni genel müdürü kim oldu? Alpaslan Çakar kimdir? Alpaslan Çakar biyografisi
Fındık fiyatları 26 Mart Cuma 2021! Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?
Fındık fiyatları 26 Mart Cuma 2021! Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?
Kripto paralarda son durum ne? 26 Mart 2021 Cuma BTC ve güncel kripto fiyatları
Kripto paralarda son durum ne? 26 Mart 2021 Cuma BTC ve güncel kripto fiyatları
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 26 Mart 2021 Cuma 1 BTC kaç tl oldu?
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 26 Mart 2021 Cuma 1 BTC kaç tl oldu?
Hüseyin Aydın istifa etti mi? Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın istifa mı edecek?
Hüseyin Aydın istifa etti mi? Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın istifa mı edecek?
Caizcoin nereden, nasıl alınır?
Caizcoin nereden, nasıl alınır?

Popüler Haberler

İbo Show Melihat Gülses kimdir, nereli? Melihat Gülses kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Sami Özer kimdir, nereli? Sami Özer kaç yaşında, evli mi?
Tarihte bugün 27 Mart günü neler oldu?
İbo Show Sümer Ezgü kimdir, nereli? Sümer Ezgü kaç yaşında, evli mi?
Fox TV Hepsi Benim yarışması başvuru adresi, başvuru şartları ve whatapp numarası
Berat Kandili en güzel, hadisli, dualı mesajlar!
Çoçuk yardım parası miktarı ne kadardır? 2021 Çocuk yardım parası nasıl alınır?
Fatma dizisi ne zaman başlıyor? Netflix Fatma dizisi yayın tarihi açıklandı
Akrep dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Bugün kimin maçı var? TV 27 Mart 2021 Cumartesi canlı maç yayın saatleri
SGK SSK ve BAĞKUR emekli intibak zam yasası çıkarsa ne kadar zam yapılacak? 25 Mart 2021 Perşembe emekli intibak haberleri
TRT Spor canlı yayın akışı 27 Mart 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar
Adalet Bakanlığı sitesi neden açılmıyor, çöktü mü? Adalet Bakanlığı internet sitesi erişim sorunu
Makedonya’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Makedonya asgari ücret fiyatları
Rüyada ikiz bebek görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? ikiz bebek görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Sen Çal Kapımı dizisi Prens Seymen kimdir? Mert Öcal yer aldığı dizi ve film yapımları
Sen Çal Kapımı dizisi Suzi kimdir? Nihan Şahenk kimdir, nereli yaşı kaç?
Emekli bayram ikramiyelerine zam gelecek mi? 2021
Kuzey Yıldızı dizi oyuncusu Şahika kimdir? Güneş Emir hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisindeki Zeynep karakteri Kimdir? Güliz Aybay dizideki rolü ve hayatı
Kuzey Yıldızı dizisi Fahriye kimdir? Ayçin İnci'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.