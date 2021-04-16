Aydem halka arz ne zaman yapılacak, hangi bankalarda var? Aydem halka arz fiyatı

Enerji sektöründe yenilenebilir enerji üretimi ile herkesin dikkatini çeken Aydem Enerji halka arz ediliyor. Sermaya Piyasası Kurulu’nun onaylamış olduğu halka arz İş Yatırım, Garanti Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım’ın liderliği ile yapılacak. Peki, Aydem halka arz ne zaman başlıyor?

Aydem Halka Arz hangi bankalarda var?

Aydem Enerji’nin yenilenebilir alanında faaliyet göstermekte olan ve portföyü yüzde yüz yenilenebilir kaynaklardan meydana gelen iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji, Borsa İstanbul’da #AYDEM kodu ile 8,50 ile 9,90 fiyatları arasında ve oransal dağıtım ile halka arz edilecek. Halka arzda satışa aracılık yapacak aracı kurumlar ise şu şekilde belirlenmiştir;

AYDEM Yenilenebilir Enerji’nin halka arzına katılmak için;

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş,

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Global Menkul Değerler A.Ş,

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

INVESTAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Integral Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş,

MeksaYatırım Menkul Değerler A.Ş,

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş,

QNB Fİnans Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

TurkishYatırım Menkul Değerler A.Ş,

Yatırım Finansman Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Ünlü Menkul Değerler A.Ş

AYDEM Halka Arz’da oransal dağıtım uygulanacak

Talep toplama, 8,50 – 9,90 TL fiyat arasında gerçekleşecek olup 5.000.000 tane pay sermaye artırımı, 105.000.000 tane pay ortak satışı yolu ile olacak şekilde toplamda 11.000.000 tane payın halka arz edilmesi ile halka açıklık oranı % 15,60 olacak. Aynı zamanda, mevcut ortağın 20.000.000 tane payının ek satış hakkı kullanılır ise halka açıklık oranı %18,44’e ulaşacak.

Oransal dağıtım yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arz uygulamasında. Konsorsiyum liderleri ile aracı kurumlar olacak şekilde toplamda 32 kurum iştirak edecek. Toplam olarak 110 milyon TL, ek satış da dahil olacak şekilde 130 milyon TL değerli payı halka arz edecek şirketin 7 milyon TL olan sermayesi, 5 milyon TL artırılarak 705 milyon TL’ye çıkartılacak.

AYDEM Halka Arz tarihleri ile hisse fiyatları

Aydem Enerji halka arz için talep toplama 19, 20, 21, 22 Nisan 2021 tarihleri olarak belirlenmiştir. Aydem Enerji halka arz fiyatlarının aralığı ise 8,50 – 9,90 TL olarak açıklandı.