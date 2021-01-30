Ayçiçek yağı fiyatları düşecek mi? PTT AVM Ayçiçek yağı satışlarına ne zaman başlayacak?

Ayçiçek yağlarının fiyatı her geçen gün artmaya devam ediyor. Marketlerde meydana gelen fiyat artışlarına PTT el atmış durumda. PTT, Ayçiçek yağı satışı yapacak. Bu haberin ardından birçok vatandaş PTT’nin Ayçiçek yağı satışının ne zaman gerçekleştireceğini merak etmeye başladı.

PTT Ayçiçek yağı ne zaman satışa çıkaracak?

Son günlerde fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken Ayçiçek yağında yeni bir dönem yaşanıyor. Yaşanan artışlardan sonra PTT, kooperatiflerle satış ortaklığı gerçekleştirerek intenetten indirimli satış yapacak. Ürünün ne zaman satışa çıkarılacağı ve kaç liradan satılacağı hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?

Marketlerden alınan Ayçiçek yağlarının fiyatları en az 60 lira en fazlada 80 liradan başlamaktadır. Ürünlerin fiyatı markalarına göre değişiklik göstermektedir. Markadan markaya fiyatından değişiklik olan Ayçiçek yağlarının ne zaman düşüş yaşayacağı ise merak edilmeye başlandı.