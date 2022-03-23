Ayçiçek Yağı Fiyatları 64TL'ye Kadar Düştü, Marketler Arasında Savaşlar Başladı! Bim, Şok, A101 ve Migros Hafta Sonu İçin Fiyatları Düşürmek Zorunda Kaldı! İşte Ayçiçek Yağı Fiyatları..

Yağ fiyatlarına son dönemlerde gelen zamlar sonrasında vatandaş akın akın ucuz yağı nereden alabileceğini düşünmeye başlamıştı. Kara kara düşünen vatandaşlar zam sürecinde ayçiçek yağlarını depolara götüren marketlere ise tepkilerini göstermişti. Rusya ile ayçiçek yağı gemi problemlerinin çözülmesi ile birlikte yağ fiyatları bir anda düşüşe geçti. Bim, Şok, A101 ve Migros hafta sonu için ayçiçek yağlarında indirime girdi. Tarım marketlerde başlatılan indirim sonrasında marketlerin indirim furyası devam ediyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.
Bim Ayçiçek Yağı Ne Kadar Oldu?
Bim'in yanı sıra diğer marketlerde ki ayçiçek yağı fiyatları ise şu şekilde..
Migros, Bim, A101, ŞOK, Tarım Kredi Yağ Fiyatları
- 1 LT Turna sıvı yağ 37 TL
- 2 lt Turna sıvı yağ 56 T
- 1 lt Yudum ayçiçek yağı 37 TL
- 2 lt Yudum ayçiçek yağı 64 TL
- 5 Lt Migros Ayçiçek Yağı 148.75 TL
- 4 Lt Yudum Ayçiçek Yağı 159.90 TL
- Komili 4 LT Ayçiçek Yağı 102 TL
- Orkide 4 LT Yağ 158.90 TL
- Emek 4 LT ayçiçek yağ 147 TL