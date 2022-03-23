Ayçiçek Yağı Fiyatları 64TL'ye Kadar Düştü, Marketler Arasında Savaşlar Başladı! Bim, Şok, A101 ve Migros Hafta Sonu İçin Fiyatları Düşürmek Zorunda Kaldı! İşte Ayçiçek Yağı Fiyatları..

Yağ fiyatlarına son dönemlerde gelen zamlar sonrasında vatandaş akın akın ucuz yağı nereden alabileceğini düşünmeye başlamıştı. Kara kara düşünen vatandaşlar zam sürecinde ayçiçek yağlarını depolara götüren marketlere ise tepkilerini göstermişti. Rusya ile ayçiçek yağı gemi problemlerinin çözülmesi ile birlikte yağ fiyatları bir anda düşüşe geçti. Bim, Şok, A101 ve Migros hafta sonu için ayçiçek yağlarında indirime girdi. Tarım marketlerde başlatılan indirim sonrasında marketlerin indirim furyası devam ediyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Bim Ayçiçek Yağı Ne Kadar Oldu?

Stok sorunu öncesinde 5 litre ayçiçek yağı fiyatları Bim marketlerde 109TL iken 2 litrelik ayçiçek yağı fiyatları ise 45,90TL idi. Sonrasında fiyatların anlık yükselişleri ise vatandaşları zor durumda bırakılırken şimdilerde ise ayçiçek yağı fiyatları önceki seviyelerine geri geldi.

Bim'in yanı sıra diğer marketlerde ki ayçiçek yağı fiyatları ise şu şekilde..

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