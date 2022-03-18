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Avrupa Parlamentosu'ndan Kritik Kripto Para Kararı! Kripto Paralar Avrupa Parlamentosu Tarafından Yasaklandı mı?

Merakla beklenen Avrupa Parlamentosu kripto para oylaması sona erdi. Kripto paralarla ilgili bazı yasakların getirileceğine dair oylama, yatırımcılar tarafından merakla bekleniyordu.

18 Mart 2022 Cuma 16:39
Avrupa Parlamentosu'ndan Kritik Kripto Para Kararı! Kripto Paralar Avrupa Parlamentosu Tarafından Yasaklandı mı?
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Bu durumun kripto para fiyatlarını doğrudan etkileyecek önemde olması, yatırımcıların dikkatini bu yöne çekerken söz konusu toplantının sona ermesinin ardından sonuçlar açıklandı. Kripto paralar Avrupa Parlamentosu tarafından yasaklandı mı? haberi birçok kripto para yatırımcısı tarafından merakla araştırılırken toplantıdan yatırımcıları sevindirecek bir karar çıktı.

Avrupa Birliği Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi, bugün kritik bir karar vermek üzere toplantı. Dijital para dünyasının gözü kulağı deyim yerindeyse bu toplantıdaydı. Özellikle toplantıdan yatırımcılar açısından olumsuz bir sonuç çıkma olasılığı çok tartışılmaktaydı. Yasaklamanın temel amacı, kripto paralar için harcanan enerjinin tasarrufuna yönelikken yasaklamayı kabul etmeyenlerin sayısı, yasaklama kararını destekleyenleri geçti ve yasaklama kararı engellenmiş oldu.

24 Evet Oyuna Karşı 32 Hayır Oyu İle Karar İptal Edildi

Avrupa Birliği Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi tarafından yapılan oylamada toplam 62 oy kullanıldı. Oy sahiplerinden 6’sı çekimser kalırken 24 üye, kripto paraların belirli oranda yasaklanması için oy verdi. Bu görüşe karşı çıkan 32 üyenin kararı ile beraber yasaklama kararı reddedilmiş oldu. Başta Bitcoin ve Ethereum olmak üzere kripto paraların belirli ölçüde yasaklanmasını ifade eden bu oylamanın sona ermesi ile beraber kripto para piyasasında yukarı yönlü bir hareket görüldü.

Bitcoin fiyatı, toplantı sonrasında 38.726 USD seviyelerinde seyretti. Ethereum ise toplantıda öne sürülen oylamanın reddedilmesi sonrasında 2.526,25 USD seviyelerinden işlem gördü. Uzmanlar, yatırımcıları toplantı öncesinde uyarırken ani yatırım kararlarının zararlı olabileceği görüşü hâkimdi. Toplantıda kripto paralara ilişkin önemli konular da görüşülürken bu oylamanın kesin sonuç içermediği ve Avrupa Birliği Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi’nin konuyu yakından takip edeceği ifade edildi. 

Avrupa Birliği Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi tarafından gerçekleştirilen oylamada bariz bir farkın oluşmaması kafaları karıştıran bir diğer etken olarak ön plana çıkıyor. Uzmanlar, bu kadar üyenin kripto para ticaretine karşı çıkmasının kritik bir durum olduğunun altını çizerken ilerleyen dönemlerde yeni bir oylama yapılması da gündemde. 
 

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