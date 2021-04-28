AVM yönetiminden sektöre destek! 3 hafta kira alınmayacak..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda 17 gün sürecek bir tam kapanma kararının çıkmasının ardından gözler yaklaşık 3 hafta kapalı kalacak olan perakende sektörünün kalbi AVM'lere çevrildi. Süreç içerisinde büyük gelir kaybı yaşayacak olan AYM esnafına Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Deneği (AYD) müjdeli bir haber verdi. AYD Başkanı Hüseyin Altaş, elbirliği ile yaşanan bu süreci atlatacaklarını belirterek, AVM kiracılarından 3 hafta boyunca kira almayacaklarını duyurdu.

Yüzbinlerce kişiye istihdam sağlayan AVM sektöründe 3 hafta gibi bir sürenin çok önemli bir durum olduğunu belirten AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, yatırımcıların olumlu sonuçlara varabilmesi için bu sürecin ceremesini çekmek zorunda olduklarını ve ülke olarak bu beladan elbirliği ile kurtulabileceklerini vurguladı ve sektöre destek verebilmek için üye alışveriş merkezlerinde tüm kiracılarından 3 hafta kira alınmayacağını söyledi.

TÜRKİYE'DE İSTİHDAM ÇOK ÖNEMLİ!

Türkiye genelinde toplam 441 açık AVM'nin yaklaşık yüzde 60'ının deneklerine üye olarak kayıtlı olduklarını bilgisini paylaşan Prof. Altaş, bu sayının da önemli bir oran olduğunu ve kendilerine üye olmayanlarında alınan kararları yakından takip ederek uygulamaya özen gösterdiklerini belirterek AVM'lerin 600 bin kişiye direkt olarak istihdam sağladığını ve sağlanan istihdam 3 milyonu bulmasında dolayı bu alandaki sağlıklı işleyişin devamının Türkiye için büyük önem taşıdığını ifade etti.