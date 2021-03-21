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Asya piyasası dolar kuru ne kadar? Dolar neden yükseliyor?

TCMB de yapılan başkan değişikliğinin sonrasında Dolar/TL kuru Asya piyasalarında yükselişe geçti. Asya piyasalarında dolar kurunun ne kadar olduğunu ve doların yükselme sebebine haberimizden ulaşabilirsiniz.

21 Mart 2021 Pazar 23:32
Asya piyasası dolar kuru ne kadar? Dolar neden yükseliyor?
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nda (TCMB) yaşanan başkan değişimi sonrasında sığ işlemlerde Dolar/TL kurunda ani bir yükseliş yaşandı.

Asya piyasasında dolar kuru ne kadar?

Asya piyasalarının işleme açılması sonrasında Dolar/TL kuru %16’ya varan bir artışla 8.38 TL’yi görürken saat 23:20 itibari ile bir dolar 8.26 TL’dir.

Dolar neden yükseliyor?

Geçtiğimiz Cuma gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Naci Ağbal, Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınmış ve yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi. Bu gelişmenin sonrasında Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte Dolar/TL kuru 8.38TL’ye kadar yükseliş gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu TCBM Başkanlığına getirilmesinin ardından Türkiye Bankalar Birliğinin Yönetim Kurulu ile bir toplantı yaptı. Kavcıoğlu, banka genel müdürleriyle bir araya geldiği toplantıda birinci önceliklerinin enflasyon ile mücadele olduğunu söylerken yeni dönemde Merkez Bankası politikalarında değişiklik yapılmayacağını belirtti.



Son Güncelleme: 21.03.2021 23:32
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