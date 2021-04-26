Asya borsası yükselişe geçti!

Dünya ekonomi gündemi oldukça merak konusu. Yatırımcıların yakından takip ettiği borsa gündeminde artışlar ve düşüşler durmak bilmiyor. Son olarak Asya borsalarındaki yükseliş dikkat çekiyor.

Asya borsaları haftaya çoğunlukla yükselerek başladı

Asya Pasifik hisse senetleri Pazartesi işlemlerinde kazanım sağladı. Haftaya karışık endekslerle başlayan Asya pasifik Bölgesinde genel olarak artış söz konusu. Güney Kore’de Kospi Endeksi artışa geçerken Japonya’de Nikkei 225 ve Topix Endeksleri yükselmeye devam ediyor. Çin’de, Şanghay v Shenzen’de Bileşik Endeksler artış gösterirken Hong Kong’un Hang Seng Endeksinde az miktarda gerileme söz konusu oldu. Bunlara ek olarak Avustralya’da endeks neredeyse yatay olarak gerilerken, Japonya hariç MSCI Asya Pasifik Endeksinde az miktarda artı söz konusu.

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm dünyada devam ediyor. Hindistan Sağlık Bakanı son 24 saatte 349 bin 691 yeni vaka tespiti yapıldığını duyurdu. Böylece toplam vaka sayısı 16 milyon 960 bin 172’ olarak belirlendi.

Hindistan’daki bu artışa ABD Başkanı Joe Biden sessiz kalmayarak Hindistan’a yardım edeceklerini duyurdu.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın paylaşımını alıntılayan Biden, "Tıpkı hastanelerimiz salgının erken aşamalarında zor durumda kaldığında Hindistan ABD'ye yardım gönderdiği gibi biz de Hindistan'a ihtiyaç anında yardım etmeye kararlıyız." Dedi.