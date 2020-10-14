İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk büyük endişe yaşadı
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk...
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe...
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah belanızı versin!
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah...

Asgari ücretten ne kadar vergi kesiliyor? 2020

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken Asgari ücretten ne kadar vergi kesiliyor? haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. Asgari ücretten ne kadar vergi kesiliyor? haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 14 Ekim 2020 Çarşamba tarihli haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

14 Ekim 2020 Çarşamba 00:17
Asgari ücretten ne kadar vergi kesiliyor? 2020
Takip Et:


Asgari ücretle çalışan işçilerin ödemeleri zorunlu olan vergi tutarının 2020 senesinin sonuna gelmesi nedeniyle önem taşımaktadır. Geçen senedeki gibi bu senede Eylül ayından sonrasında % 20 ‘lik gelir vergisi dilimine giren asgari ücretli çalışanlar geçen yıla göre daha az etkilenmektedir. İşveren ile net gelir üzerinden anlaşmalı sendika işçileri, memurlar bu yıl aldıkları para ile vergi dilimindeki yaşanan artış nedeni ile yıl sonunda azalmıştır. Bu durumun anlamı küçük de olsa daha az verginin ödeneceği anlamına gelmektedir. 2020 çerçevesinde uygulanacak olan gelir vergisi tarifesi geçtiğimiz seneye bakıldığında yaklaşık % 22 bir oranla artışa geçmiştir. Senelik %11, 84 oranında enflasyon için gelir vergisi tarifesinin de aynı oran ile artışa geçmesi ile birlikte ücret gelirleri için iyi bir tablo ortaya çıkmaktadır. Bu senede bulunan vergi dilim tarifesi, net asgari tutarın 7, 5 kat daha fazla olabiliyor. Geçtiğimiz sene çerçevesinde bu kat artışı 7’ idi. Yani duruma bakıldığında fazladan maddi gelir elde edenler, vergi dilimindeki dalgalanmalardan geçen seneye nazaran daha az etkilenmekte olacak.  Ama yine de geçen senedeki gibi Eylül’ ün bitimine kadar % 20’ lik vergi bölgesine girmektedirler.

Asgari Maaş Alanlar Ne Kadar Vergi Ödeyecek:

İşlenmekte olan sistemde memur ve işçilerin aldıkları net ücret ve maaşları için düzenlenen vergiler düşüldükten sonra ödenmektedir. Bu açıdan bordrolarını aralıklı bir şekilde kontrol etmeyen çalışanlar paylarına düşecek olan vergi hakkında bilgi sahibi değillerdir. En çok ise işvereni ile net ücret üzerinden anlaşma yapmış olan çalışanlar bu durumu yaşıyor. Bunun nedeni ise hangi vergilerin onları kapsadıklarını bilmemesinden dolayı doğuyor. Asgari ücrete tabi tutulan işçilerin normal zamanlarda Haziran ayının sonuna kadar 375 Türk Lirası, Eylül ayında ise 401 Türk Lirası ve son olarak Ekim ayı ile yıl sonuna kadar ayda 500 Türk Lirasında vergiye tabi tutulmaktadırlar yani ödemeleri zorunludur. Bu durum bakımında bekar çalışanlar daha fazladan ücretlere tabi tutulurken evli ve çocuk sahibi gibi kişilerin vergilerinde indirim yapılmaktadır. Yani evli olan ve eşi çalışmayanlar Eylül ayına kadar bir vergi ödemez ve Eylül ayından sonra vergilerini ödemeye başlıyor. Asgari ücret maaşları ise Eylül ayının bitimine yakın bir şekilde düşmeye başlıyor, bunun nedeni ise uygulanmakta olan vergi dilimidir. AGİ’ de dahil olarak ele geçen para miktarı, Eylül ayının sonlarına doğru 26 Türk Lirası, Ekim ayından itibaren ise daha yüksek tutarlara kadar azalarak devam ediyor. Yani Ocak ile Ağustos aylarının arasında 2. 435 Türk Lirası olan maaş, Eylül ayına gelindiğinde 2, 409 Türk Lirasına, Ekim ayından sonrasında ise 2. 342 Türk Lirasına düşüyor. Evli ve eşi çalışmayan kişilerde ise Ocak ayı itibari ile 2,479 Türk Lirası olan aylık gelir Aralık ayı ile 2, 345 Türk Lirasına düşmüş olacaktır. Asgari ücret ile çalışmakta olanların vergilerin yükselmesinden etkilenmemesi için ise ilk vergi dilimi tarifesinin oranlarının o yıla ait asgari ücretin 10 katında olması gerekmektedir.



Son Güncelleme: 14.10.2020 00:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücret Vergi Dilimi 2020Asgari ücret Vergi Dilimi 2020|Asgari ücret Vergi Kesintisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de pandemi nedeniyle yarım milyon kişi işsiz kaldı
İngiltere'de pandemi nedeniyle yarım milyon kişi işsiz kaldı
BİST'te en değerli 20 şirketi açıkladı! İlk sırada BİM yer alıyor
BİST'te en değerli 20 şirketi açıkladı! İlk sırada BİM yer alıyor
Nobel Ekonomi Ödülü'ne Paul Milgrom ve Robert Wilson layık görüldü
Nobel Ekonomi Ödülü'ne Paul Milgrom ve Robert Wilson layık görüldü
Erzurum'da yeni altın rezervi keşfedildi!
Erzurum'da yeni altın rezervi keşfedildi!
Sivas patates rekoltesiyle yüzleri güldürüyor
Sivas patates rekoltesiyle yüzleri güldürüyor
Land Rover Discovery Sport Türkiye fiyatı belli oldu!
Land Rover Discovery Sport Türkiye fiyatı belli oldu!

Popüler Haberler

Asgari ücretten ne kadar vergi kesiliyor? 2020
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Gerçek adı ne? Zeynep Naz Eyüboğlu oynadığı diziler
Yemin dizisi Kumru karakteri kimdir? Elif Özkul kimdir, nereli, kaç yaşında?
Altın ne kadar oldu? 14 Ekim 2020 Çarşamba Güncel altın fiyatları 14 Ekim 2020 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 14 Ekim 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 14 Ekim 2020 Çarşamba indirim fırsatları
Güncel gümüş fiyatları 14 Ekim 2020 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 14 Ekim 2020 Çarşamba
Bankaların güncel kredi faiz oranları 14 Ekim 2020 Çarşamba
Belediyede nasıl memur olurum? 2020 Belediye memur alım şartları nelerdir?
2020-2021 okula başlama ve kayıt olma yaşı kaçtır? Okula kayıt durumu sorgulama ve öğrenme!
SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşları 355 TL intibak ödemesi onaylandı mı? Emekliye intibak ne zaman ödenecek?
10 bin TL kredi başvurusu yapana neden 3 bin TL veriliyor?
Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Aydan Sarı kimdir? Aydan Sarı hakkında bilgiler
Ramo nerede çekiliyor? Adana'nın hangi mahallesinde çekiliyor? Adana Taşkapı nerededir?
İyi Günde Kötü Günde dizisi final mi yapacak?
Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
Yemin dizisi Münevver (Melahat Abbasova) kimdir?
Menajerimi Ara Barış kimdir? Deniz Can Aktaş rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Menajerimi Ara dizisinin Emrah'ı Semi Sırtıkkızıl'ın hayat hikayesi!
Süt Parası nasıl sorgulanır? 2020 Emzirme ödeneği başvuru şartları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.