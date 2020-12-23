İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
Mutasyon virüse karşı aşı etkili...
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot...
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair açıklanan şok bilgiler!
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair...

Asgari ücretten hangi kesintiler yapılmaktadır?

Her türden çalışanın devlete ödemekle olduğu bazı vergiler bulunmaktadır. Asgari ücret ile çalışanlardan ne kadar ve ne vergisi alındığı, asgari ücretin ne kadar olduğu ve vergilerden ne kadar kesinti yapıldığı insanlar tarafından merak edilmekteydi. Bu haberimizde bu sorulara yanıt verdik..

23 Aralık 2020 Çarşamba 11:09
Asgari ücretten hangi kesintiler yapılmaktadır?
Takip Et:

Asgari Ücret Kesintileri Nelerdir?

Ülkemizde devlete verilen vergiler, başka ülkelerde olduğu gibi ayrı olarak istenmeyip 4A ve 4C kapsamında olan vatandaşların maaşlarından direkt olarak tahsil ediliyor ve bu durumda herkes vergisini vermiş bulunuyor. Asgari ücretin vergi oranı ise aylık fiyata göre oldukça yüksek kalmaktadır.

Asgari Ücret Kesintileri Nasıl Yapılıyor?

Asgari ücret üzerine yapılan kesintiler değişiklik göstermektedir. Evli olmayan bir çalışan için ödenmekte olan brüt asgari ücret fiyatından, işçi payı olarak 412 TL sosyal güvenlik primi, 29 TL de işsizlik sigortası primi kesilmektedir. Brüt olan asgari ücret fiyatından bununla birlikte 154 TL gelir vergisi ve 22 TL de damga vergisi olmak üzere bir ayda toplam 176 TL vergi kesintisi yapılmaktadır. Dolayısıyla brüt asgari ücret miktarı üzerinden yapılan kesintiler toplam olarak hesaplanmak istenirse; brüt asgari ücret 2943 TL, %14 yani 412 TL kadarı SGK prim payına, %1’i yani 29 TL’si işsizlik sigortası, 154 TL’si gelir vergisine, 22 TL’si damga vergisine gitmek üzere toplamda yapılan kesintiler 618 TL yapmaktadır. Bu durumda asgari ücret ile geçinen vatandaşların elinde ek ve kişisel masraflar dahil olmamak üzere 2324 TL kalmış oluyor. Çalışanın eline geçen net tutar içinde 220 TL’lik asgari geçim indirimi de yer almaktadır. Brüt asgari ücretin dışında işveren 456 TL sosyal güvenlik primi işveren payı, 58 TL de işsizlik sigortası primi işveren payı ödemesi yapılmaktadır. Böylece asgari ücretle çalışan vatandaşların işverenler için maliyetleri de 3458 TL olmaktadır. Kısacası işverenin ödeme durumunda olduğu her 3 TL’nin 2 TL’si işçiye, 1 TL’si de vergi kapsamında gitmiş olmaktadır.

Asgari Ücretten Vergi Alınmaması Ne Demektir?

Asgari ücretten alınmayan vergilerin ne demek olduğu ve alınmayan bu vergilerin devlete ne gibi bir maliyetinin olacağı insanlar tarafından merak edilebilir. 2020 yılındaki rakamları baz aldığımızda, bekar bir asgari ücretli çalışan vatandaştan aylık 154 TL gelir vergisi alınıyor. Asgari ücreti vergiler dışında tutulduğu zaman ücret geliri elde etmekte olan her kişinin mevcut ücretinin asgari ücrete kadar olan kısmını vergi haricinde bırakması gerekmektedir. Bir başka anlatımla, eylül ayından itibaren Türkiye’de 4A ve 4C kapsamındaki yaklaşık 20 milyon insan çalışıyor gözükmektedir. Bu kesimin ücretlerinden verginin kaldırılması durumunda aylık 3,1 milyar TL, yıla vurulduğu zaman da 37 milyar TL kadar devletin vergi alamaması meydana çıkar. Damga vergisi alınmadığı taktirde aylık 447 milyon TL, yıllık oranda hesaplanırsa da 5,4 milyar TL’lik bir eksilme söz konusu olacaktır. İki verginin birden alınmaması durumunda ise yıllık kayıp 42,4 milyar TL kadar olacaktır. Bundan dolayı asgari ücretin daha fazla olması için devletin asgari ücret vergilerini kaldırması gibi bir durum maalesef mümkün değildir. Devletin büyük bir gelir kaynağı olarak çalışanlardan alınan vergiler gösterilebilir.

Vergi Konusunda Türkiye Ne Durumdadır?

Çalışa insanların işverenlerine toplam maliyetleri ve çalışanın eline geçen net fiyat arasında oluşan farka

vergi takozu

denmektedir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü de ülkelere her yıl bu rakamları açıklamaktadır. Son yayınlanan rapora göre dünya ülkelerinde vergi takozu ortalama olarak %26 oranında gözükmektedir. Fakat Türkiye ortalamanın üzerine çıkarak %39 gibi bir yüzdeye sahip olmaktadır. Oranın yükselmesi demek, çalışan insanın eline geçen miktarın azalmış olması demektir. Bazı ülkeler var ki bu oran %3 seviyesinde görülmektedir.

Çalışanların eline geçen miktar ile işverenlerin ödediği maaş arasındaki farkın artmasında, yapılan bu kesintiler, devletin aldığı vergiler büyük rol oynamaktadır. Ancak devletin büyük gelir kaynağı olan vergiler, ülke için önemli bir rol oynamaktadır. Bu sebeple en azından yakın bir zaman içinde vergilendirme durumunda herhangi bir değişiklik olmayacaktır.



Son Güncelleme: 23.12.2020 11:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretVergiVergi Takozuİşveren
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asgari ücrete yapılacak zam için TÜİK'in önerisini belli oldu
Asgari ücrete yapılacak zam için TÜİK'in önerisini belli oldu
Moody's 2021 Türkiye değerlendirme takvimi
Moody's 2021 Türkiye değerlendirme takvimi
Gübretaş'a ait Söğüt maden sahasında altın kaynağı bulundu
Gübretaş'a ait Söğüt maden sahasında altın kaynağı bulundu
Asgari ücretli için kritik toplantı başladı! 2021 asgari ücret kaç lira olacak?
Asgari ücretli için kritik toplantı başladı! 2021 asgari ücret kaç lira olacak?
Samsung ve Oppo telefonları Türkiye’de üretilecek!
Samsung ve Oppo telefonları Türkiye’de üretilecek!
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) esnafın faturalarından alınan vergilerin kaldırılmasını talep etti!
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) esnafın faturalarından alınan vergilerin kaldırılmasını talep etti!

Popüler Haberler

Asgari ücretten hangi kesintiler yapılmaktadır?
Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Tuğçe Özbey kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Süt parası başvurusu nereye yapılır? 2020 Süt parası ayın kaçında yatıyor?
Eğitim için alınan ücretsiz izinde SGK prim günleri işliyor mu?
Acemi Anneler dizisi Melahat kimdir? Deniz Gökçe Kayhan kimdir, nereli yaşı kaç?
Acemi Anneler dizisi Aleyna kimdir? Aslı Babayiğit rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kanal D Yatıya Misafirim Var başvuru adresi, başvuru şartları ve whatsapp numarası
Hangi bankalar kefilsiz kredi veriyor? Kefilsiz kredi nasıl çekebilirim? 2020
Market alışverişinizi nasıl daha ekonomik hale getirebilirsiniz?
Emanet dizisi Selim karakterini kim canlandırıyor? Osman Aydın biyografisi ve rol aldığı yapımlar
KOSGEB girişimcilik kursuna nasıl başvurulur? İnternet üzerinden başvuru yapılabilir mi?
Pantsir 1 silahı nedir? Rus hava savunma silahı Pantsir 1 özellikleri ve Pantsir 1 kullanan ülkeler
KYK öncelik belgesi alma alma şartları
Benimle Söyle jüri üyeleri kimler? Benimle Söyle 2020 jüri üyelerinden öne çıkanlar
Cansu Dere hangi dizide oynaacak? Cansu Dere’nin yeni dizisi belli oldu
Gelinim Mutfakta Onur Büyüktopçu programdan ayrılacak mı? Gelinim Mutfakta yeni sunucusu kim olacak?
Halkbank'tan esnaflara destek kredileri duyuruldu!
Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Şeref Bey karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
TOKİ’den Dar gelirli ailelere büyük fırsat! 240 Ay vadeyle herkes ev alabilecek, 140 TL'ye ev sahibi olma fırsatı!
Gürcistan asgari ücreti ne kadar?
Malullük aylığı nedir? Malullük maaşı için gereken şartlar nelerdir, kimler alabilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.