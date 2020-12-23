Asgari ücretten hangi kesintiler yapılmaktadır?

Asgari Ücret Kesintileri Nelerdir?

Ülkemizde devlete verilen vergiler, başka ülkelerde olduğu gibi ayrı olarak istenmeyip 4A ve 4C kapsamında olan vatandaşların maaşlarından direkt olarak tahsil ediliyor ve bu durumda herkes vergisini vermiş bulunuyor. Asgari ücretin vergi oranı ise aylık fiyata göre oldukça yüksek kalmaktadır.

Asgari Ücret Kesintileri Nasıl Yapılıyor?

Asgari ücret üzerine yapılan kesintiler değişiklik göstermektedir. Evli olmayan bir çalışan için ödenmekte olan brüt asgari ücret fiyatından, işçi payı olarak 412 TL sosyal güvenlik primi, 29 TL de işsizlik sigortası primi kesilmektedir. Brüt olan asgari ücret fiyatından bununla birlikte 154 TL gelir vergisi ve 22 TL de damga vergisi olmak üzere bir ayda toplam 176 TL vergi kesintisi yapılmaktadır. Dolayısıyla brüt asgari ücret miktarı üzerinden yapılan kesintiler toplam olarak hesaplanmak istenirse; brüt asgari ücret 2943 TL, %14 yani 412 TL kadarı SGK prim payına, %1’i yani 29 TL’si işsizlik sigortası, 154 TL’si gelir vergisine, 22 TL’si damga vergisine gitmek üzere toplamda yapılan kesintiler 618 TL yapmaktadır. Bu durumda asgari ücret ile geçinen vatandaşların elinde ek ve kişisel masraflar dahil olmamak üzere 2324 TL kalmış oluyor. Çalışanın eline geçen net tutar içinde 220 TL’lik asgari geçim indirimi de yer almaktadır. Brüt asgari ücretin dışında işveren 456 TL sosyal güvenlik primi işveren payı, 58 TL de işsizlik sigortası primi işveren payı ödemesi yapılmaktadır. Böylece asgari ücretle çalışan vatandaşların işverenler için maliyetleri de 3458 TL olmaktadır. Kısacası işverenin ödeme durumunda olduğu her 3 TL’nin 2 TL’si işçiye, 1 TL’si de vergi kapsamında gitmiş olmaktadır.

Asgari Ücretten Vergi Alınmaması Ne Demektir?

Vergi Konusunda Türkiye Ne Durumdadır?

Asgari ücretten alınmayan vergilerin ne demek olduğu ve alınmayan bu vergilerin devlete ne gibi bir maliyetinin olacağı insanlar tarafından merak edilebilir. 2020 yılındaki rakamları baz aldığımızda, bekar bir asgari ücretli çalışan vatandaştan aylık 154 TL gelir vergisi alınıyor. Asgari ücreti vergiler dışında tutulduğu zaman ücret geliri elde etmekte olan her kişinin mevcut ücretinin asgari ücrete kadar olan kısmını vergi haricinde bırakması gerekmektedir. Bir başka anlatımla, eylül ayından itibaren Türkiye’de 4A ve 4C kapsamındaki yaklaşık 20 milyon insan çalışıyor gözükmektedir. Bu kesimin ücretlerinden verginin kaldırılması durumunda aylık 3,1 milyar TL, yıla vurulduğu zaman da 37 milyar TL kadar devletin vergi alamaması meydana çıkar. Damga vergisi alınmadığı taktirde aylık 447 milyon TL, yıllık oranda hesaplanırsa da 5,4 milyar TL’lik bir eksilme söz konusu olacaktır. İki verginin birden alınmaması durumunda ise yıllık kayıp 42,4 milyar TL kadar olacaktır. Bundan dolayı asgari ücretin daha fazla olması için devletin asgari ücret vergilerini kaldırması gibi bir durum maalesef mümkün değildir. Devletin büyük bir gelir kaynağı olarak çalışanlardan alınan vergiler gösterilebilir.

Çalışa insanların işverenlerine toplam maliyetleri ve çalışanın eline geçen net fiyat arasında oluşan farka

vergi takozu

denmektedir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü de ülkelere her yıl bu rakamları açıklamaktadır. Son yayınlanan rapora göre dünya ülkelerinde vergi takozu ortalama olarak %26 oranında gözükmektedir. Fakat Türkiye ortalamanın üzerine çıkarak %39 gibi bir yüzdeye sahip olmaktadır. Oranın yükselmesi demek, çalışan insanın eline geçen miktarın azalmış olması demektir. Bazı ülkeler var ki bu oran %3 seviyesinde görülmektedir.

Çalışanların eline geçen miktar ile işverenlerin ödediği maaş arasındaki farkın artmasında, yapılan bu kesintiler, devletin aldığı vergiler büyük rol oynamaktadır. Ancak devletin büyük gelir kaynağı olan vergiler, ülke için önemli bir rol oynamaktadır. Bu sebeple en azından yakın bir zaman içinde vergilendirme durumunda herhangi bir değişiklik olmayacaktır.