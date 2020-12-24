Asgari ücretten alınan damga vergisi nedir, kalkacak mı?

Geçtiğimiz günlerde asgari ücret zammı ile alakalı ilk toplantı gerçekleşmişti. İkinci toplantının ise 15 Aralık tarihinde yapılacağı açıklanmıştı. Asgari ücretin ne kadar olacağını merak eden vatandaş bunu yanı sıra asgari ücretten alınan vergilerin ne olacağını da merak ediyor.

Bu vergilerin çoğunluğunu oluşturan damga vergisi de görüşülüyor. Aylık maaşlardan, ücretsiz izin için, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği için damga vergisi kesintisi oluyor. İçinde bulunduğumuz pandemi nedeni ile de ücretsiz izinde olan kişilerin damga vergisi önemli ölçüde.

Asgari ücret zammı için yapılan ilk toplantıda işçi temsilcisi sendikalar asgari ücretin yüksek olmasını talep edip aynı zamanda asgari ücret alan kişilerden alınan vergilerin de kaldırılmasını istedi. Asgari ücreti alan kişilerden 154 TL gelir vergisi aynı zamanda 22 TL damga vergisi kesintisi yapılıyor. Damga vergisinin ücretsiz izinde olan kişilerden de kesilmesi kapsamında kesinti büyük oranlara çıkabiliyor.

PANDEMİ SÖNEMİNDE DAMGA VERGİSİ SORUNU

Tüm ülke olarak covid-19 nedeni ile hem maddi hem manevi büyük zorluklardan geçiyoruz. Bunun yanı sıra ekonomik olarak iş açısından etkilenen vatandaş damga vergisi nedeniyle daha zorlu zamanlar geçiriyor. Pandemi nedeni ile işlerinden olan vatandaşlar yararlandıkları işsizlik sigortasından verilen işsizlik maaşlarında damga vergisi adı altında kesintiler yapılıyor. Kesilen tutar çalışmayan vatandaş için önem arz ediyor.

DAMGA VERGİSNİN KAPSADIĞI ALANLAR

İşsizlik ödeneğinin %40 ve %80 oranında değişiklik göstermesi kapsamında kesilen damga vergisi de 9 TL ve 18 TL arasında değişiyor. Kısa çalışma ödeneği olarak verilen ücret de aynı şekilde %60 ve %150 oranında değiştiği için damga vergisi de 13 TL ve 33 TL arasında değişiyor. Bu değişim ve kesilen vergi geçimini zar zor sağlayan vatandaşa artı masraf oluyor.

Damga vergisi yalnızca asgari ücret alanlardan değil bunların yanı sıra kısa çalışma, işsizlik desteği ve nakdi destek ödemelerinde de alınıyor. Bu durum pandemi şartlarını daha da zorluyor.

Damga vergisinin büyük önem taşıdığı kişilerce bu verginin kaldırılması isteniyor. Verginin kaldırılması dahilinde kişinin maddi olarak rahatlayacağı düşünülüyor. Yapılan toplantılarda bu verginin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin devletten henüz bir açıklama gelmedi.

Kasım ayı içinde getirilen kısıtlamalar sonucunda kısa çalışma ödeneği alan kişi sayısı da arttı. Nisan’da 3 milyon 243 bin olan kişi ödenek alırken bu sayı Ekim ayında 967 bin kişiye kadar düştü.

Kasım ayında bu oranın 989 bin kişiye kadar yükselen sayının Aralık ayında daha fazla artış göstereceği düşünülüyor.