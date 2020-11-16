Asgari ücrette gelir vergisi kesintisi ne kadardır?

Asgari Maaş Alanlar Ne Kadar Vergi Ödeyecek:
İşlenmekte olan sistemde memur ve işçilerin aldıkları net ücret ve maaşları için düzenlenen vergiler düşüldükten sonra ödenmektedir. Bu açıdan bordrolarını aralıklı bir şekilde kontrol etmeyen çalışanlar paylarına düşecek olan vergi hakkında bilgi sahibi değillerdir. En çok ise işvereni ile net ücret üzerinden anlaşma yapmış olan çalışanlar bu durumu yaşıyor. Bunun nedeni ise hangi vergilerin onları kapsadıklarını bilmemesinden dolayı doğuyor. Asgari ücrete tabi tutulan işçilerin normal zamanlarda Haziran ayının sonuna kadar 375 Türk Lirası, Eylül ayında ise 401 Türk Lirası ve son olarak Ekim ayı ile yıl sonuna kadar ayda 500 Türk Lirasında vergiye tabi tutulmaktadırlar yani ödemeleri zorunludur. Bu durum bakımında bekar çalışanlar daha fazladan ücretlere tabi tutulurken evli ve çocuk sahibi gibi kişilerin vergilerinde indirim yapılmaktadır. Yani evli olan ve eşi çalışmayanlar Eylül ayına kadar bir vergi ödemez ve Eylül ayından sonra vergilerini ödemeye başlıyor. Asgari ücret maaşları ise Eylül ayının bitimine yakın bir şekilde düşmeye başlıyor, bunun nedeni ise uygulanmakta olan vergi dilimidir. AGİ’ de dahil olarak ele geçen para miktarı, Eylül ayının sonlarına doğru 26 Türk Lirası, Ekim ayından itibaren ise daha yüksek tutarlara kadar azalarak devam ediyor. Yani Ocak ile Ağustos aylarının arasında 2. 435 Türk Lirası olan maaş, Eylül ayına gelindiğinde 2, 409 Türk Lirasına, Ekim ayından sonrasında ise 2. 342 Türk Lirasına düşüyor. Evli ve eşi çalışmayan kişilerde ise Ocak ayı itibari ile 2,479 Türk Lirası olan aylık gelir Aralık ayı ile 2, 345 Türk Lirasına düşmüş olacaktır. Asgari ücret ile çalışmakta olanların vergilerin yükselmesinden etkilenmemesi için ise ilk vergi dilimi tarifesinin oranlarının o yıla ait asgari ücretin 10 katında olması gerekmektedir.