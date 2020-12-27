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Asgari ücrette 4. toplantıda anlaşma sağlanamazsa ne olacak, süreç nasıl işleyecek?

Heyecanlı bekleyiş devam ediyor! Herkesin merakla beklediği Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette uzlaşma sağlanmazsa neler olacak?

27 Aralık 2020 Pazar 23:42
Asgari ücrette 4. toplantıda anlaşma sağlanamazsa ne olacak, süreç nasıl işleyecek?
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2020’nin son zamanlarında alınan karar ile birlikte asgari ücretin ne kadar olacağına çok az bir süre kaldı. 28 Aralık’ta yapılacak olan toplantıda Türk-İş, TİSK ve hükümet 2020 için son kez bir araya gelecek. Vatandaşın en çok merak ettiği konu ise toplantıda uzlaşma olmazsa, herhangi bir karara varılmazsa sonucun ne olacağı…

 TİSK pandemi sürecinde olduğumuzu belirterek yüksek bir zam olmasını istememekte. Hükümet ise 2019 yılında iki tarafın da doğru karar alacağının sözünü almıştı. Bakan Selçuk ise 2021 Asgari ücrette uzlaşmanın olması gerektiğini her seferinde belirtmişti.



Son Güncelleme: 27.12.2020 23:42
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Anahtar Kelimeler:
Asgari ücret2021TİSK
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