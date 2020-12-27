Asgari ücrette 4. toplantıda anlaşma sağlanamazsa ne olacak, süreç nasıl işleyecek?

2020’nin son zamanlarında alınan karar ile birliktein ne kadar olacağına çok az bir süre kaldı. 28 Aralık’ta yapılacak olan toplantıda Türk-İş,ve hükümet 2020 için son kez bir araya gelecek. Vatandaşın en çok merak ettiği konu ise toplantıda uzlaşma olmazsa, herhangi bir karara varılmazsa sonucun ne olacağı…

TİSK pandemi sürecinde olduğumuzu belirterek yüksek bir zam olmasını istememekte. Hükümet ise 2019 yılında iki tarafın da doğru karar alacağının sözünü almıştı. Bakan Selçuk ise 2021 Asgari ücrette uzlaşmanın olması gerektiğini her seferinde belirtmişti.